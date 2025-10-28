結帳排隊太耐爆口角！女子賣場失控持刀刺傷動作慢顧客 下場慘了
美國發生持刀傷人案！當地一名女子在賣場等候結帳時，不滿前方顧客動作太慢令她久等而爆發口角，之後竟然返回店內購買刀具，尾隨對方到停車場並刺傷該客人，導致對方全身多處受傷。
警方事後拘捕涉案女子，並在她匿藏附近檢獲染血兇器，目前將控告她「嚴重襲擊罪」、「危害他人安全」等多項罪名，而受傷顧客送院後確認無生命危險。賣場發聲明指對事件感到遺憾，並感激警方迅速到場處理案件。
女子不滿排隊結帳等太久 和顧客爆發口角
綜合外媒報導，美國新澤西州（New Jersey）科爾尼市（Kearny）有百貨公司發生持刀傷人事件。事發於10月11日傍晚6時許，25歲的女子湯普森（Amber Thompson）在馬歇爾賣場（Marshall）內因排隊問題與另一名女顧客發生激烈口角，其間一度揚言要傷害對方。
女子尾隨至停車場 持刀刺傷顧客後逃逸
湯普森結帳後返回賣場，並購買1把廚刀，尾隨該女顧客到停車場，趁對方上車離開之際，在女子家人面前連刺對方數刀，然後逃離現場。被刺女子當倒臥停車場，身體多處被刺傷，傷口不斷流血。
女子被控嚴重襲擊等多項罪名
當地警方事後封鎖現場調查，在賣場洗手間找到湯普森，亦在附近嬰兒換尿布枱上檢獲染血兇器，初步調查相信她是因為不滿受害人結帳時動作太慢，心生不滿遂傷害對方。湯普森目前將被控「嚴重襲擊」、「非法持有武器」、「危害他人安全」等多項罪名。
延伸閱讀：
女屋主疑男租客房內煮食 爆爭執她持刀追趕 他噴殺蟲水反擊罪成
愛上已婚女傭！人夫求愛不遂持刀恐嚇殺死她 案件曝光他下場慘了
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言