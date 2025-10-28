結帳排隊太耐爆口角！女子賣場失控持刀刺傷動作慢顧客 下場慘了

快訊

聯合新聞網／ 桃樂斯／報導
非新聞當事者。示意圖／ingimage
美國發生持刀傷人案！當地一名女子在賣場等候結帳時，不滿前方顧客動作太慢令她久等而爆發口角，之後竟然返回店內購買刀具，尾隨對方到停車場並刺傷該客人，導致對方全身多處受傷。

警方事後拘捕涉案女子，並在她匿藏附近檢獲染血兇器，目前將控告她「嚴重襲擊罪」、「危害他人安全」等多項罪名，而受傷顧客送院後確認無生命危險。賣場發聲明指對事件感到遺憾，並感激警方迅速到場處理案件。

女子不滿排隊結帳等太久　和顧客爆發口角

綜合外媒報導，美國新澤西州（New Jersey）科爾尼市（Kearny）有百貨公司發生持刀傷人事件。事發於10月11日傍晚6時許，25歲的女子湯普森（Amber Thompson）在馬歇爾賣場（Marshall）內因排隊問題與另一名女顧客發生激烈口角，其間一度揚言要傷害對方。

女子尾隨至停車場　持刀刺傷顧客後逃逸

湯普森結帳後返回賣場，並購買1把廚刀，尾隨該女顧客到停車場，趁對方上車離開之際，在女子家人面前連刺對方數刀，然後逃離現場。被刺女子當倒臥停車場，身體多處被刺傷，傷口不斷流血。

女子被控嚴重襲擊等多項罪名

當地警方事後封鎖現場調查，在賣場洗手間找到湯普森，亦在附近嬰兒換尿布枱上檢獲染血兇器，初步調查相信她是因為不滿受害人結帳時動作太慢，心生不滿遂傷害對方。湯普森目前將被控「嚴重襲擊」、「非法持有武器」、「危害他人安全」等多項罪名。

文章授權轉載自《香港01》

美國發生持刀傷人案！

