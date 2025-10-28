美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

彭博資訊報導，美中經貿官員連日釋出貿易降溫訊號，為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月30日會談準備好一系列預定外交成果。但是分析人士警告，最新一輪休戰協議並未解決根本難題，涉及國家安全的根本爭議似乎完全沒處理，川普聲稱讓美中貿易重新平衡的目標同樣沒進展，中國對美國投資仍受到嚴格限制。

「先摘低垂的果實，反而讓後續的路更難走，因為最艱難、最關鍵的衝突被留到最後，」北京清華大學研究員孫成昊說，「所謂的『大協議』必須正面處理在國家補貼、科技競爭與國家安全等領域的深層分歧，這些正是雙方根本體制或運作彼此衝突的地方。」他補充，這意味著未來幾年美中更可能透過持續對話，在特定產業領域逐步達成一系列小規模協議。

彭博指出，美國財政部長貝森特近期談判多次敦促中國重新平衡經濟、提高國內消費支出，但北京上周似乎無視這些呼籲，發布五年規畫政策文件，強調製造業與科技自給自足至少將在2030年前持續作為中國經濟的主要動力。彭博報導形容，習近平另有盤算，對北京而言，川普的「再平衡」目標根本只是幻想。

「雙方目前似乎都主要聚焦在維持穩定，」美國前亞太事務助理國務卿，戰略諮詢公司亞洲集團合夥人康達（Daniel Kritenbrink）受訪彭博電視時表示，「但這段關係的基本面並沒有任何改變」。

對於美中近期談判成果，彭博描述，在撈起一些「小魚」的同時，「大魚」卻仍逍遙游走。

另一方面，目前仍不清楚北京實務上將如何執行出口管制。「中國絕不會放棄對稀土的籌碼，」大西洋理事會中國全球中心非駐地資深研究員羅谷（Dexter Roberts）表示，「那麼做對他們來說簡直愚不可及。」

美官員釋出有進展的一個領域是芬太尼。根據彭博經濟研究經濟學家柯任（Maeva Cousin）的估算，若取消對中國的芬太尼相關關稅，中國對美出口損失可望限制在10%以下。

華府智庫戰略暨國際研究中心中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）指出，最終，這項框架協議實際上只是一些次要議題的組合，北京的產業政策似乎完全未被納入討論。

「他們只是把問題暫時擱到一邊，專注在一些具體但狹窄的議題，把更廣泛的中國經濟體制與經濟安全問題放在一旁，」甘迺迪說，「美中幾乎不可能正面處理這些更深層的問題。」