美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國聯邦政府關門進入第27天，美國最大的聯邦員工工會「美國政府雇員聯合會」27日發出聲明，要求國會兩黨立刻通過延長撥款法案，讓聯邦政府員工回去上班，並補發員工工資。

聯邦政府因撥款中斷持續關門，聯邦參議院已針對延長撥款法案投票12次，但兩黨仍未能取得共識，讓票數無法跨越60票的同意票門檻；參議院擬27日下午重新召集，但目前沒有計畫再次投票。

根據CBS報導指出，有知情人士表示，國會本周有可能針對特定撥款法案投票，以支付航空管制員和軍人的薪資。

擁有80多萬名會員，美國規模最大的聯邦員工工會27日發出聲明，指共和黨和民主黨都已經表明他們的論點，但仍無法讓政府開門。

主席凱利（Everett Kelley）呼籲說，是時候通過延長撥款法案，完全結束政府關門，讓所有聯邦員工今天就回到工作崗位上，並獲得工資補償。

華盛頓郵報引用數據指出，聯邦政府關門至少讓67萬名聯邦員工強制休假，並讓73萬名員工無薪工作。

凱利表示，這些聯邦員工都是愛國的美國人，現在卻因為政治分歧，必須一邊無薪工作，一邊想辦法應付租金、買菜、油錢和藥品等，這是讓人無法接受的。

美國聯邦政府關門上回發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，當時聯邦政府關門長達35天，是關門最長的紀錄；此次聯邦政府關門已經創下第二長的紀錄。

美國 法案 投票

