聽新聞
0:00 / 0:00

川普自爆想連任 但不會選副總統

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普廿七日在空軍一號上表示，他很想再連任，但排除在二○二八年大選中競選副總統的可能性，「我覺得那太取巧了。我會排除那個選項」。

根據美國憲法第廿二修正案，任何人不得第三次當選美國總統。有些人提議讓川普參選副總統，搭配另一人競選總統，當選後辭職讓川普繼任總統。反對者質疑這樣是否合法。

談到副總統范斯和國務卿魯比歐時，川普表示他們都是「很棒的人」，未來都可能競選總統，「我覺得如果他們組成一個團隊，將所向無敵。我真的這麼認為」。

川普還表示，他可能在年底前決定下任聯準會主席人選。財長貝森特說：「希望在感恩節（十一月底）後不久向總統提交一份優秀的候選名單。」

俄國總統普亭廿六日宣布俄國成功測試核動力巡弋飛彈「海燕」，射程一萬四千公里，能突破任何防禦系統。川普被問到此事時說，美國不需要飛那麼遠的飛彈，「我們在俄羅斯海岸外就有一艘世界最強核潛艦」。他並說：「普亭這樣講不太恰當。應該做的是結束戰爭，而不是測試飛彈。」

川普 美國 普亭

延伸閱讀

金融時報：川普引發台灣不安 但台灣仍能抵抗北京

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

相關新聞

美聯邦政府持續關門 工會籲通過撥款法案

美國聯邦政府關門進入第27天，美國最大的聯邦員工工會「美國政府雇員聯合會」27日發出聲明，要求國會兩黨立刻通過延長撥款法...

川普自爆想連任 但不會選副總統

美國總統川普廿七日在空軍一號上表示，他很想再連任，但排除在二○二八年大選中競選副總統的可能性，「我覺得那太取巧了。我會排...

川普稱很想再連任 表明不會選副總統

美國總統川普27日表示，他很想再連任，但排除在2028年大選中競選副總統的可能性。這是一些支持者提出的構想，認為這樣可以...

捐逾億美元給五角大廈付軍餉 傳神秘金主是隱居富豪

「紐約時報」引述2位知情人士披露，匿名捐出1.3億美元給五角大廈，用以協助支付政府停擺期間軍人薪餉的神秘人物，正是美國總...

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

前美國總統拜登稱這段時間是「黑暗的日子」，他呼籲美國民眾保持樂觀，不要因為現任總統川普攻擊言論自由、挑戰行政權界限的行為...

川習會前報佳音 日股收盤勁揚

隨著美國和中國經貿談判取得進展，為兩國領導人川普與習近平最終敲定協議鋪路，從而緩解全球市場緊張情緒，激勵日股今天狂飆，衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。