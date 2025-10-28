哈裡斯不排除再戰白宮 民主黨「重量級」人物考慮2028大選

（德國之聲中文網） 美國民主黨前副總統候選人、在2024年總統選舉中敗選的卡瑪拉· 哈裡斯(Kamala Harris)，不排除再次競選白宮職位的可能性。在英國廣播公司（BBC）定於本周日播出的采訪中，哈裡斯表示，她“可能”會再次競選美國總統，並稱自己“沒有結束”美國的政治生涯。

這位61歲的政治家強調，她的年輕侄孫女們“在其有生之年一定會”看到一位女性總統出現在橢圓形辦公室。

仍未做出決定，但被視為“重量級”人物

哈裡斯是在2024年總統競選中接替前總統喬·拜登（Joe Biden）參選的。拜登當時因精神狀況日益衰退，在2024年7月迫於黨內壓力放棄了競選。由於拜登退出較晚，哈裡斯的競選活動時間非常短。在11月的選舉中，她最終明顯輸給了特朗普。不過，她仍被視為黨內潛在的“重量級”人物。

哈裡斯補充說，她接下來的職業規劃尚未確定：“除了我現在正在做的事情，我還沒有決定未來要做什麼。”她補充說，她的整個職業生涯都致力於服務社區，“這流淌在我的血液裡，有很多參與的方式。”

哈裡斯的此次BBC采訪是在她回憶錄出版後進行的，她在回憶錄中將喬·拜登失敗的總統競選稱為“輕率”。哈裡斯還指責白宮工作人員在她成為總統候選人後，沒有給予她足夠的支持。

哈裡斯此前在7月底宣布，她將不會競選她的家鄉州加利福尼亞（California）的州長一職。該州選舉將在2026年舉行。現任州長、民主黨人加文·紐森（Gavin Newsom）在擔任兩屆州長後，將不能再次參選。

紐森也抱有雄心，准備2028

紐森被認為是2028年美國總統職位的有力競爭者，也是民主黨內可能的候選人。這位58歲的州長本周日向CBS新聞證實，他將在明年美國中期選舉後，認真考慮競選總統的計劃。

當拜登退出白宮競選時，紐森曾被立即視為民主黨可能的替代候選人，但他最終未能獲選。

紐森曾是舊金山（San Francisco）市長（2004年至2011年），自2019年起擔任加利福尼亞州州長。他一直是特朗普總統的著名批評者之一，並因模仿特朗普在社交媒體上使用全大寫字母和頻繁使用人工智能生成圖像的風格而惹怒了這位共和黨領袖。

紐森還與特朗普在移民政策、國民警衛隊部署和重新劃分選區等問題上發生過沖突。這位加利福尼亞州州長是該州重新劃分國會選區的主要推手，旨在抵消其他州由共和黨主導的選區重劃的影響。紐森曾稱特朗普是“一個入侵物種”，指責他“正在破壞聯盟、真相、信任、傳統和體制”。

盡管根據美國憲法，特朗普不能尋求第三個總統任期，但他今年早些時候曾暗示可能會為此努力，稱“有一些方法可以做到”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】