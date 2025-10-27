川普稱很想再連任 表明不會選副總統

快訊

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普（左）27日在空軍一號專機上對記者發表談話，國務卿魯比歐（右）在一旁聆聽。美聯社
美國總統川普27日表示，他很想再連任，但排除在2028年大選中競選副總統的可能性。這是一些支持者提出的構想，認為這樣可以讓川普避開憲法規定繼續連任。

根據美國憲法第22修正案，任何人不得第三次當選美國總統。有些人提議讓川普參選副總統，搭配另一人競選總統，當選後辭職讓川普繼任總統。不過反對者質疑這樣是否合法。

川普在空軍一號上對記者說，「理論上我可以那麼做，但我不會那樣。我覺得那太取巧了。我會排除那個選項，因為太取巧了。我覺得人們不會喜歡那樣。那不對。」

談到連任的可能性時，川普說：「我很想那樣做。我的民調數據歷來最好。」

記者追問他是否未排除第3任期的可能時，川普回答：「我沒有排除嗎？你們得告訴我。」

談到副總統范斯和國務卿魯比歐時，川普表示他們都是「很棒的人」，未來都可能競選總統，「我覺得如果他們組成團隊，將所向無敵。我真的這麼認為」。

川普還表示，他接受了一次磁振造影（MRI）檢查，「結果非常完美」，但他未說明原因。

MRI可用於檢測多種身體狀況。79歲的川普今年1月重返白宮時，成為美國史上就任時最高齡的總統。本月稍早白宮醫師表示，川普健康檢查顯示「狀況極佳」。

今年7月，白宮曾透露，川普出現腿部腫脹與右手瘀傷情況，手上瘀傷部位還塗上遮瑕膏。川普的醫師宣稱這是「慢性靜脈功能不全」所致，是一種良性情況，常見於70歲以上族群。

川普還表示，他可能在年底前決定下任聯準會主席人選。財長貝森特說：「我們將進行第二輪篩選，希望在（11月底）感恩節後不久向總統提交1份優秀的候選名單。」

川普也談到俄國，表示俄國總統普亭應該結束烏克蘭戰爭，而不是測試核動力飛彈。普亭26日宣布俄國成功測試核動力巡弋飛彈「海燕」，射程14000公里，能突破任何防禦系統，並將推進部署計畫。

川普被問到此事時說，美國不需要飛那麼遠的飛彈，因為「我們在俄羅斯海岸外就有1艘世界最強核潛艦」。

他說：「我認為普亭這樣講不太恰當。應該做的是結束戰爭，而不是測試飛彈。」

當被問及是否考慮進一步制裁俄國，川普說，「你們會知道的」。

