捐逾億美元給五角大廈付軍餉 傳神秘金主是隱居富豪

「紐約時報」引述2位知情人士披露，匿名捐出1.3億美元給五角大廈，用以協助支付政府停擺期間軍人薪餉的神秘人物，正是美國總統川普的重要金主麥隆。

美國總統川普23日晚間宣布這筆捐款，但不願透露捐款者姓名，只說對方是他個人的好友及一位「愛國者」。

兩位知情人士告訴「紐約時報」（New YorkTimes），捐款者是麥隆（Timothy Mellon）。由於捐款屬私人性質，他們要求匿名。

報導中表示，目前尚不清楚這筆1.3億美元的捐款能在多大程度上支應軍方現役人員薪餉。根據美國國會預算處（Congressional Budget Office）資料，川普政府2025年度預算中軍事薪資總支出約6000億美元。而1.3億美元捐款若平均分配，相當於每位現役軍人約100美元。

身為富裕的銀行家族繼承人，同時也是鐵路大亨的麥隆長期支持川普。他已經向支持川普的政治團體捐出數千萬美元。去年，他捐款5000萬美元給支持川普的一個超級政治行動委員會（Super PAC），這筆捐款是美國史上最大金額的單筆政治獻金之一。

麥隆是前美國財政部長安德魯．麥隆（Andrew W.Mellon）的孫子，他在川普當選總統後才成為共和黨的主要金主。近年來，他已投入數億美元支持川普與共和黨。

雖然政治捐款龐大，麥隆仍保持低調，隱居懷俄明州。他同時也是衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）的重要支持者，曾捐出數百萬美元給小羅勃甘迺迪的總統競選活動，以及其反疫苗組織「兒童健康防衛」（Children’s Health Defense）。

五角大廈表示，此筆捐款是根據「一般贈與接受權限」（general gift acceptance authority）收受。

五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中指出：「這筆捐款的條件是必須用於抵用軍人薪資與福利支出。」

然而，以私人捐款支付軍人薪津的做法極為罕見，且可能牴觸「反超支法」（Antideficiency Act）；反超支法禁止聯邦機構花費逾越國會撥款的資金，或接受外界志願服務。

麥隆在他2015年自費出版的自傳中描述自己是「前自由派」，從康乃狄克州搬到稅率較低，人口較少的懷俄明州。

他在書中也發表一些爭議性種族言論，他稱非裔美國人在1960至1970年代社會福利擴張後「變得更好鬥」，並批評社會安全網計畫是「奴隸制度的翻版」。

2024年夏天，麥隆出版了另一本書，講述他整頓泛美系統公司（Pan Am Systems）的經歷，該公司旗下包括鐵路、航空與行銷企業。這本書由天馬（Skyhorse）出版社出版。美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的回憶錄也是由天馬出版。

2020年，麥隆罕見接受紐時簡短訪問，但在被問到政治捐款時拒絕回答。他說：「我想捐給誰就捐給誰，不論是川普或拜登，我不必解釋理由。」