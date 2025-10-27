拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

前美國總統拜登稱這段時間是「黑暗的日子」，他呼籲美國民眾保持樂觀，不要因為現任總統川普攻擊言論自由、挑戰行政權界限的行為，就退縮或放棄關心公共事務。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）指出：「自建國以來，美國一直是人類史上最強大政府制度理念的燈塔，這項理念比任何軍隊都強大，我們也比任何獨裁者都更有力量。」

高齡82歲的拜登在榮獲愛德華甘迺迪美國參議院學院（Edward M. Kennedy Institute for the United StatesSenate）終身成就獎後，今晚在波士頓發表演說。這是他為侵襲性攝護腺癌完成一輪放射治療後，首度發表公開談話。

他談到，美國仰賴權力有限的總統、有效運作的國會及具有自主權的司法；聯邦政府此刻面臨自身史上第2長停擺，而川普（Donald Trump）利用資金中斷局面，加強對政府的掌控。

拜登說道：「朋友們，我無法為這一切粉飾太平，這是黑暗的日子。」但他也預測，美國終將再次找到真正的方向，「像我們一直以來那樣崛起－更強大、更明智、更具韌性和公正，只要我們保有信念」。

拜登列舉堅定對抗當前政府威脅的典範，例如辭職以示抗議的聯邦政府員工，以及遭到川普針對的大學跟喜劇演員。

拜登也公開讚揚那些投票反對或公開批評川普政府的共和黨籍民選官員，並在演說最後呼籲民眾「重新振作」。

拜登辦公室今年5月宣布，拜登被診斷罹患侵襲性攝護腺癌，且癌細胞已轉移到骨骼。