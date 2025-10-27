快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國前總統拜登。路透
美國前總統拜登。路透

美國總統拜登稱這段時間是「黑暗的日子」，他呼籲美國民眾保持樂觀，不要因為現任總統川普攻擊言論自由、挑戰行政權界限的行為，就退縮或放棄關心公共事務。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）指出：「自建國以來，美國一直是人類史上最強大政府制度理念的燈塔，這項理念比任何軍隊都強大，我們也比任何獨裁者都更有力量。」

高齡82歲的拜登在榮獲愛德華甘迺迪美國參議院學院（Edward M. Kennedy Institute for the United StatesSenate）終身成就獎後，今晚在波士頓發表演說。這是他為侵襲性攝護腺癌完成一輪放射治療後，首度發表公開談話。

他談到，美國仰賴權力有限的總統、有效運作的國會及具有自主權的司法；聯邦政府此刻面臨自身史上第2長停擺，而川普（Donald Trump）利用資金中斷局面，加強對政府的掌控。

拜登說道：「朋友們，我無法為這一切粉飾太平，這是黑暗的日子。」但他也預測，美國終將再次找到真正的方向，「像我們一直以來那樣崛起－更強大、更明智、更具韌性和公正，只要我們保有信念」。

拜登列舉堅定對抗當前政府威脅的典範，例如辭職以示抗議的聯邦政府員工，以及遭到川普針對的大學跟喜劇演員。

拜登也公開讚揚那些投票反對或公開批評川普政府的共和黨籍民選官員，並在演說最後呼籲民眾「重新振作」。

拜登辦公室今年5月宣布，拜登被診斷罹患侵襲性攝護腺癌，且癌細胞已轉移到骨骼。

拜登 美國 川普

延伸閱讀

川普：習近平已批准 中美周四簽署TikTok最終協議

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

巴基斯坦和阿富汗衝突 川普：將很快解決

高市早苗迎川普訪日 以福特F-150皮卡車拉近關係

相關新聞

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

前美國總統拜登稱這段時間是「黑暗的日子」，他呼籲美國民眾保持樂觀，不要因為現任總統川普攻擊言論自由、挑戰行政權界限的行為...

川習會前報佳音 日股收盤勁揚

隨著美國和中國經貿談判取得進展，為兩國領導人川普與習近平最終敲定協議鋪路，從而緩解全球市場緊張情緒，激勵日股今天狂飆，衝...

敲定稀土開放協議 美中化解貿易對立

美國將用抖音運作、取消關稅，換取中國放寬稀土出口管制！

電影「炸藥屋」劇情 惹怒五角大廈 被指「低估美飛彈防禦力」

近日在Netflix上架的美國電影「炸藥屋」（又譯炸裂白宮，A House of Dynamite），影片中對美國飛彈防...

美拿台灣向中換貿易優惠？魯比歐：「沒人在考慮那件事」

美國國務卿魯比歐(Mark Rubio)25日說，川普政府與中國談判以達成貿易協議的過程中，不會放棄華府對台灣的長期支持...

政府預算卡關 洛杉磯機場航管員不足 大誤點

聯邦航空管理局(FAA)表示，26日從洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。