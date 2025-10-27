敲定稀土開放協議 美中化解貿易對立

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

美國將用抖音運作、取消關稅，換取中國放寬稀土出口管制！美國財長貝森特與中國副總理何立峰近日在馬來西亞談判達成協議，美國總統川普與中國國家主席習近平得以在30日的APEC峰會見面、並簽署協議。雖然兩國之前因為出口管制與關稅鬧得很不愉快，但最終還是達成協議，讓兩人可以順利碰面。

不會施加100%關稅

根據《英國廣播公司》報導，貝森特表示，雙方將簽訂最終協議，內容包括抖音在美國的運作，還有中國的稀土出口管制，且美國對中國的100%關稅將不會實施，中國也會維持對美國的大豆採購，雙方都避免了貿易戰的升級，川普與習近平將在30日的APEC簽下這份協議。

新華社》提到，中國副總理何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際期待。

美股浮現慶祝行情

川普此次亞洲行先前往馬來西亞參加東協峰會，簽署泰國與柬埔寨的和平協議，接著將去日本與新首相高市早苗碰面，也可能觸及美國與日本的關稅談判問題，然後便去南韓參加APEC峰會。《CNN》提到，中國與美國先前因為稀土管制、關稅與抖音等問題關係顯得不太好，但最終還是敲定將在南韓碰面。

不過川普預計可能會在兩人碰面時，要求中國比照印度，取消購買俄羅斯的石油，但習近平也高機率不會輕易答應，顯示雙方雖然衝突暫緩，但基本的矛盾依舊難解，但美國股市也因為兩國達成協議有慶祝行情，道瓊指數上漲472.51點，再次超過47000點，那斯達克也站上23204點。

