美軍南海值勤半小時連墜2機 5名機組員獲救

美國海軍太平洋艦隊（US Pacific Fleet）今晚在社群網站發文說，兩架美國海軍軍機分別在南海發生墜毀事故，所幸未傳出有人員喪生。

根據太平洋艦隊貼文所述，第一起事故發生於當地時間26日下午2時45分左右，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）上一架MH-60R海鷹直升機（MH-60RSea Hawk helicopter）「在執行例行任務期間墜入南海海域」。

法新社報導，搜救團隊稍後順利救起機上3名機組人員。

約半小時後，尼米茲號上另一架波音F/A-18F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機也在執行例行任務時，於下午3時15分墜入南海。

海軍聲明表示，機上2名飛行員在戰機墜毀前成功彈射逃生，已安全獲救。

聲明說：「所有相關人員皆安然無恙，情況穩定。兩起事故原因目前仍在調查中。」

兩起墜機事故發生時，正值美國總統川普展開第2任期以來首次亞洲行，而國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）也準備要訪問亞洲多國。

美聯社報導，另一艘美國航艦杜魯門號（USS HarryS. Truman）最近幾個月於中東部署期間，也接連發生多起意外事故。

去年12月，飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」（USSGettysburg）誤朝從杜魯門號起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機開火，並擊中戰機。

今年4月，杜魯門號上一架F/A-18戰機和一輛拖車落海，造成一名海軍水兵受輕傷。

今年5月，另一架F/A戰機自杜魯門號的飛行甲板傾覆墜入紅海，迫使兩名飛行員彈射逃生。

以上事故皆無人員喪生，針對這些事件的調查結果尚未公布。