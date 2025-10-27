聯邦關門美航管人手短缺 洛杉磯等多地航班誤點

美國聯邦航空總署今天表示，由於南加州一處航管設施人手短缺，飛往洛杉磯國際機場的航班一度停飛。此外，芝加哥、華盛頓與紐澤西州紐瓦克同樣出現人力不足相關的誤點情形。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）對全球客運量數一數二的洛杉磯國際機場（LAX）發布暫時性停飛令之前，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）剛預測，由於聯邦政府關門期間美國航管人員處於無薪工作的狀態，未來幾天航班延誤和取消的情形恐更頻繁。

達菲在福斯新聞節目「週日早晨談未來」（SundayMorning Futures）受訪時表示，航管工作原本就極具挑戰性，而經濟憂慮進一步升高壓力，導致愈來愈多管制員請病假。

他說：「就在昨天…我們收到22個人員短缺警示。這是政府停擺以來系統內最高的紀錄之一，顯示管制員已經身心俱疲。」

美國聯邦航空總署表示，美東時間今天上午11時42分起，飛往洛杉磯的航班被要求留在出發機場，並於美東時間下午1時30分解除停飛命令。

這項措施似乎未在洛杉磯國際機場引發持續性問題。根據航班追蹤網站FlightAware資料，德州達拉斯─沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth InternationalAirport）及達拉斯愛田機場（Dallas Love FieldAirport）因天候與設備問題，誤點情況更為嚴重。

美國聯邦航空總署指出，今天因航管人力不足，紐澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark LibertyInternational Airport）、蒂特波羅機場（TeterboroAirport），以及佛州麥爾斯堡（Fort Meyers）的佛羅里達西南國際機場（Southwest Florida InternationalAirport）的起降均受影響。

今天晚間，美國聯邦航空總署也因人力調度問題，減緩雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan WashingtonNational Airport）及芝加哥歐海爾國際機場（O'HareInternational Airport）進場流量。