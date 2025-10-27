貝森特自曝「我也是黃豆農戶」中國拒買美黃豆「農民的痛我懂」

快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特。歐新社

美國財政部長貝森特表示，在美中貿易衝突期間，中國大陸拒買美國種植的黃豆，他也是感受到痛苦，因為「我實際上是個黃豆農戶」。

貝森特是在接受美國ABC News節目採訪時說出上述這段話。他指出，過去兩天與中國大陸的貿易談判已促成一個「實質架構」，他相信這將能舒緩美國黃豆農民對中國抵制採購的擔憂。美國總統川普預定本周四（30日）在南韓與中國國家主席習近平會晤。

在2023年和2024年，中國大陸採購超過一半的美國黃豆，光是2024年的採購價值就將近128億美元。然而，在川普今年稍早對北京點燃貿易戰火後，大陸便停止採購黃豆。

貝森特26日在受訪時被節目主持人問到中國抵制採購黃豆的問題。主持人特別提出，「美國農民確實蒙受損失」，「您是否看到隧道盡頭的一線曙光，他們可能再次允許進口黃豆？」

貝森特則回答說：「如果你不知道的話，我其實就是個黃豆農戶，所以我同樣能感受到這份痛苦。」

根據政府財務揭露文件，貝森特在北達科他州擁有擁有黃豆和玉米田，估計價值介於500萬美元至2,500萬美元。他在該報告中指出，這些農田每年為他創造10萬美元至100萬美元的租金收益。貝森特在出任財長前，是避險基金的高層主管，根據富比世（Forbes）估計，他的資產約6億美元。

貝森特在節目中表示：「我認為我們已經解決了農民的擔憂，我不會搶在總統前發言，但我相信，當與中國的貿易協議公開宣布時，我們的黃豆農民將會對本季以及未來數年感到非常滿意。」

