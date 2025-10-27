快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

美中談好更多細節一次看！美不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

波音防務工人罷工 4度否決資方提案

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美國中西部逾3000名波音防務員工自8月起發動罷工。工會今天表示，這是第4次否決資方最新的協約提案。

法新社報導，國際機械師與航太工人協會（IAM）主席布萊恩（Brian Bryant）以聲明指出：「波音聲稱他們有聆聽員工心聲，今日投票結果證明並非如此。」工會並未公布成員對於資方提案的確實表決數據。

聲明表示，聖路易地區的波音員工希望獲得更高幅度的加薪、更優渥的簽約獎金，退休金提撥也能比照太平洋西北地區的波音員工。

波音方面則表示，新提案以49%對51%的極小差距遭否決，對此感到失望。

波音發言人表示：「投票結果如此接近，加上我們已聽到越來越多同仁有意退出罷工行列，顯示不少人已體認到我們提案的價值。」

波音聖路易分公司高層主管吉利安（DanGillian）22日表示，此提案將在協約5年期間內平均加薪45%，同時提供各項獎金、增加休假，提升健保與退休福利。

這些自8月4日起罷工的波音機工，在密蘇里及伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰鬥機、T-7紅鷹高級飛行員訓練系統，以及MQ-25無人機生產作業。

今年9月初，波音已開始招募替代工人，本月稍早也進一步盤點可外包給第三方的工作內容。

波音今天表示：「我們正將焦點轉向執行下一階段的因應計畫，以維護客戶利益。」

波音 罷工 投票

延伸閱讀

綠提案普發4.6萬 新北：會連市府員工薪水都發不出

初秋輕旅行提案！ 中部地區TPASS定期票在手，愜意探索台中風情

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

反制稀土牌 波音、港口、天然氣…美對中再出3招

相關新聞

貝森特自曝「我也是黃豆農戶」中國拒買美黃豆「農民的痛我懂」

美國財政部長貝森特表示，在美中貿易衝突期間，中國大陸拒買美國種植的黃豆，他也是感受到痛苦，因為「我實際上是個黃豆農戶」。

美穩定幣支付金額大增七成 倡議人士樂觀前景

最新數據顯示，在美國7月通過首批管制加密貨幣產業的法案，消費者和企業以穩定幣在現實世界購物和支付的金額已躍增70%，雖然...

最新研究...美國電費變貴 不是資料中心害的

美國最近幾個月的電費大漲，不少人歸咎於科技公司的大型資料中心電力需求愈來愈大，從而推高小家庭的電費，但研究人員指出，問題...

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

CNN報導，美國總統川普26日於吉隆坡出席泰柬和平協議簽署儀式，原本莊嚴肅穆的場面，卻因東南亞領袖的幽默發言而笑聲不斷。...

尚未當選 曼達尼提前遊說市議員設「社區安全局」

盡管距離市長選舉投票日尚有近兩周，民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)的陣營已開始遊說市議員，爭取支持他的...

川普拆東廂蓋宴會廳...面積幾是白宮主樓2倍大 耗資3億元

川普總統宣布建造新宴會廳、只花了四天就拆除白宮東廂，但有關新宴會廳的藍圖或設計等資訊卻甚少透露，即使公布的細節也不斷更改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。