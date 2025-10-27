波音防務工人罷工 4度否決資方提案

美國中西部逾3000名波音防務員工自8月起發動罷工。工會今天表示，這是第4次否決資方最新的協約提案。

法新社報導，國際機械師與航太工人協會（IAM）主席布萊恩（Brian Bryant）以聲明指出：「波音聲稱他們有聆聽員工心聲，今日投票結果證明並非如此。」工會並未公布成員對於資方提案的確實表決數據。

聲明表示，聖路易地區的波音員工希望獲得更高幅度的加薪、更優渥的簽約獎金，退休金提撥也能比照太平洋西北地區的波音員工。

波音方面則表示，新提案以49%對51%的極小差距遭否決，對此感到失望。

波音發言人表示：「投票結果如此接近，加上我們已聽到越來越多同仁有意退出罷工行列，顯示不少人已體認到我們提案的價值。」

波音聖路易分公司高層主管吉利安（DanGillian）22日表示，此提案將在協約5年期間內平均加薪45%，同時提供各項獎金、增加休假，提升健保與退休福利。

這些自8月4日起罷工的波音機工，在密蘇里及伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰鬥機、T-7紅鷹高級飛行員訓練系統，以及MQ-25無人機生產作業。

今年9月初，波音已開始招募替代工人，本月稍早也進一步盤點可外包給第三方的工作內容。

波音今天表示：「我們正將焦點轉向執行下一階段的因應計畫，以維護客戶利益。」