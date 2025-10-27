美國防次長柯伯吉曾駁「時代」作者：台灣可被防衛

美國學者高德斯坦在「時代雜誌」投書中質疑防衛台灣必要性，這項立場可追溯至4年前他與現任美國防次長柯伯吉的辯論，當時高德斯坦主張美國不具備所需軍力，柯伯吉則擔任反方，指「美國守不了台灣」的結論錯誤。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）一篇「美國必須留意台灣魯莽的領導人」投書引發議論，也讓高德斯坦走入台灣讀者視野。2021年5月，前總統蔡英文第2任期周年當天，高德斯坦在一場辯論中擔任主張「美國無法防衛台灣」的正方。

反方陣營成員柯伯吉（Elbridge Colby）表示，保衛台灣將是艱難、代價大且高風險，但只要付出必要努力，仍有可能性，「而這正是我們必須做的」，美國必須保衛台灣不被中國征服。此外，他評估中國不太可能成功入侵台灣。

柯伯吉提到，關於台灣的戰鬥不只涉及台灣本身，中國無疑也會攻擊日本擴大衝突，以強制手段把不願屈服的國家置於腳下，這將為所有仰賴美國的區域國家帶來警示。

「如果中國出兵失敗，會怎麼做？發射核彈攻擊洛杉磯嗎？那情勢可就遠不只是台灣問題。實際上，中國在90年代就曾試圖對我們這麼做，但沒奏效。歷史證明我們有能力因應這類挑戰。雖然非常困難，但我們知道如何處理。」

高德斯坦則說，他每晚都看中國軍事頻道，關注解放軍測試，了解共軍實力。對於「中國入侵台灣不太可能成功」的說法，他感到十分吃驚，因為這完全不是事實，單憑中國海軍就可能贏得這場戰鬥。

他並預想中共奪台節奏，指首先襲擊台灣的不只是把地方夷為平地的火箭，還有特種部隊，及約一千架直升機運送部隊到台灣，前往意想不到的地點，然後是大規模的傘兵空降。

高德斯坦也說，自己讀過解放軍所有文件，共軍對諾曼地登陸研究得非常透徹，已經做好所有準備。

這場偶有火花的線上辯論由「開放辯論基金會」（Open to Debate Foundation）舉行，正方為高德斯坦及美國學者葛拉瑟（Charles Glaser），反方由柯伯吉及兩岸專家藍若思（Elizabeth Larus）擔任。

柯伯吉當時的頭銜是前國防部副助理部長。約4年過後，他出任五角大廈負責制定政策的次長，對台立場為「美國必須專注並強化我方部隊，使其能對台灣進行有效且合理的防衛；同時也要台灣與日本做出更多努力」。

他並於自身的人事聽證會上說，台灣軍費遠遠不足，應該接近國內生產毛額（GDP）的10%。

當被問到為何於2024年轉變立場，提出「美國確實有強烈的利益需要保衛台灣，但美國人沒有台灣仍然能生存」的說法時，柯伯吉說明，這背後的邏輯是兩岸軍事平衡已急劇惡化，他試圖避免美國因準備不足而陷入困境。