美穩定幣支付金額大增七成 倡議人士樂觀前景

最新數據顯示，在美國7月通過首批管制加密貨幣產業的法案，消費者和企業以穩定幣在現實世界購物和支付的金額已躍增70%，雖然規模依然遠小於傳統支付，卻將讓穩定幣的倡議人士對前景更加樂觀。

區塊鏈數據供應商Artemis報告顯示，8月透過穩定幣支付商品、服務和轉帳的金額超過100億美元，比2月的60億美元增長近70%，更比去年同期翻增一倍多。若按此速度，今年全年的穩定幣支付額將可達1,220億美元。

此前，在美國總統川普7月18日簽署穩定幣法案「天才法」（GENIUS Act），確立了美國政府對穩定幣發行商的監管，並要求穩定幣發行者須以國庫券等高流動資產為擔保。

Artemis數據科學家范亞肯表示，如果從穩定幣的供應趨勢角度觀察，在天才法通過後，將可看到趨勢出現更明顯的曲折變化，「我們認為這項法案確實造成漸進影響」。

報告指出，「企業對企業」（B2B）的轉帳占了整體穩定幣支付的近三分之二，8月達64億美元，比2月增加113%。這也是企業支付首次超越「點對點」（P2P）的消費者交易，後者每月穩定維持在約16億美元。

企業正使用穩定幣繞過傳統的跨國轉帳延遲，平均每筆支付金額高達25萬美元。范亞肯表示，企業已厭倦銀行在轉移存款上的缺乏效率，愈大筆的支付愈重視速度。

另一方面，白宮加密沙皇薩克斯25日表示，總統川普已提名現任美國證管會（SEC）加密特別小組首席顧問賽利格（Michael Selig），擔任美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席。

證管會的該小組一直在為制定規則出力，好讓加密企業能更方便在美國做生意。CFTC未來將可能在管制加密市場中扮演要角，國會正考慮讓該機構擔任大多數加密幣的主要監管機關。