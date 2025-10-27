快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

最新研究...美國電費變貴 不是資料中心害的

經濟日報／ 編譯盧炯燊／綜合外電

美國最近幾個月的電費大漲，不少人歸咎於科技公司的大型資料中心電力需求愈來愈大，從而推高小家庭的電費，但研究人員指出，問題其實並非出在大型資料中心，而是輸電設備和基礎設施原料及維護成本高漲。

華盛頓郵報報導，美國勞倫斯柏克萊（Lawrence Berkeley）國家實驗室和顧問業者Brattle集團的研究人員指出，大型資料中心其實背了黑鍋，更多的電力需求反而有助降低電價

Brattle研究員赫萊迪克（Ryan Hledik）指出，新聞報導常看到「新建資料中心，所以電價會上漲」的說法，實際是錯誤的。

研究人員計算得出，2019-2024年電力需求激增州的整體電價下降，造成電價上漲的最大原因反而是電線桿、電線以及其他設備等基礎設施的成本，再加上維護這些設施的成本，都推高了電價。

