影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑
CNN報導，美國總統川普26日於吉隆坡出席泰柬和平協議簽署儀式，原本莊嚴肅穆的場面，卻因東南亞領袖的幽默發言而笑聲不斷。大馬首相安華為拉近與川普的關係，先爆料自己稍早爬進川普的禮車同行，笑稱那其實「壞了安全規定」，但所幸川普「非常樂於打破規矩」；隨後又自嘲兩人有許多共通點，「我坐過牢，而他差點也去了」，妙語一出，全場領袖哄堂大笑，氣氛瞬間變得輕鬆活潑。
安華致詞時透露，當天稍早他與川普一同前往儀式會場時，受到川普邀請同車，這項舉動實際上破壞了安全規定。「川普抵達時，邀請我同車，」他笑說，「他真的非常樂於打破規定」，川普在台下笑回「那趟車坐得很愉快」。兩人的互動引來現場一片笑聲。
接著安華話鋒一轉，自嘲與川普有很多共通點，「我坐過牢，他差點也去坐牢了」，這句話再度惹得現場領袖失笑，原本嚴肅的簽署儀式頓時變得輕鬆歡快。
安華過去曾因貪汙與雞姦指控入獄多年，他始終堅稱那些指控是出於政治迫害。川普則在2024年遭判與2016年大選相關的封口費案重罪，他對這項判決至今仍表示不服。
川普在儀式上也延續輕鬆語調，談到親自打電話斡旋泰柬停火當時，他正在蘇格蘭的私人高爾夫俱樂部。他笑著說：「我告訴自己，這件事比打一場高爾夫更重要，於是我們整天都在打電話。」
他接著對泰柬領袖說：「你們讓我錯過了一場很棒的娛樂……但這對我來說更有趣，因為你們正在拯救生命。」
