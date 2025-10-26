快訊

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）26日出席泰柬和平協議簽署儀式，儀式由大馬首相安華（右）主持。法新社
美國總統川普（左）26日出席泰柬和平協議簽署儀式，儀式由大馬首相安華（右）主持。法新社

CNN報導，美國總統川普26日於吉隆坡出席泰柬和平協議簽署儀式，原本莊嚴肅穆的場面，卻因東南亞領袖的幽默發言而笑聲不斷。大馬首相安華為拉近與川普的關係，先爆料自己稍早爬進川普的禮車同行，笑稱那其實「壞了安全規定」，但所幸川普「非常樂於打破規矩」；隨後又自嘲兩人有許多共通點，「我坐過牢，而他差點也去了」，妙語一出，全場領袖哄堂大笑，氣氛瞬間變得輕鬆活潑。

安華致詞時透露，當天稍早他與川普一同前往儀式會場時，受到川普邀請同車，這項舉動實際上破壞了安全規定。「川普抵達時，邀請我同車，」他笑說，「他真的非常樂於打破規定」，川普在台下笑回「那趟車坐得很愉快」。兩人的互動引來現場一片笑聲。

接著安華話鋒一轉，自嘲與川普有很多共通點，「我坐過牢，他差點也去坐牢了」，這句話再度惹得現場領袖失笑，原本嚴肅的簽署儀式頓時變得輕鬆歡快。

安華過去曾因貪汙與雞姦指控入獄多年，他始終堅稱那些指控是出於政治迫害。川普則在2024年遭判與2016年大選相關的封口費案重罪，他對這項判決至今仍表示不服。

川普在儀式上也延續輕鬆語調，談到親自打電話斡旋泰柬停火當時，他正在蘇格蘭的私人高爾夫俱樂部。他笑著說：「我告訴自己，這件事比打一場高爾夫更重要，於是我們整天都在打電話。」

他接著對泰柬領袖說：「你們讓我錯過了一場很棒的娛樂……但這對我來說更有趣，因為你們正在拯救生命。」

泰柬和平協議簽署儀式26日在馬來西亞舉行，與會領袖大馬首相安華（最左）、泰國總理阿努廷（中）與柬埔寨總理洪馬內（最右）在會中表現歡快輕鬆。美聯社
泰柬和平協議簽署儀式26日在馬來西亞舉行，與會領袖大馬首相安華（最左）、泰國總理阿努廷（中）與柬埔寨總理洪馬內（最右）在會中表現歡快輕鬆。美聯社

川普 封口費案

相關新聞

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

CNN報導，美國總統川普26日於吉隆坡出席泰柬和平協議簽署儀式，原本莊嚴肅穆的場面，卻因東南亞領袖的幽默發言而笑聲不斷。...

尚未當選 曼達尼提前遊說市議員設「社區安全局」

盡管距離市長選舉投票日尚有近兩周，民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)的陣營已開始遊說市議員，爭取支持他的...

川普拆東廂蓋宴會廳...面積幾是白宮主樓2倍大 耗資3億元

川普總統宣布建造新宴會廳、只花了四天就拆除白宮東廂，但有關新宴會廳的藍圖或設計等資訊卻甚少透露，即使公布的細節也不斷更改...

白宮幕僚長收緊川普特赦權 以免圈外人藉此牟利   

知情人士對國家廣播公司(NBC)表示，白宮高層擔心外部人士試圖透過遊說總統特赦從中「牟利」，川普上任後立即發布赦免令的積...

改造白宮！川普重燃地產開發商熱情 「宴會廳不叫川普」

川普總統出身房地產業，即使入主白宮，也從未拋棄開發商熱情，最近他更是將此一熱情加諸在白宮，拆除東廂，興建一座新的宴會廳。...

隔著圍欄看白宮東廂殘壁 遊客震驚惋惜

川普總統決定將白宮東廂改建為大型宴會廳，並由科技業等私人贊助經費，保守派也為這項現代化改造工程辯護，但反對人士則認為根本...

