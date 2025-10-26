印度與大陸關係回暖 中斷5年後恢復直航
在中斷5年後，印度與中國今天將恢復直航，此舉不僅對貿易具有重要意義，也象徵這兩個亞洲大國在審慎重建彼此關係上向前邁進一步。
法新社報導，印度與鄰國中國是全球人口前二多的國家。兩國仍是戰略競爭對手，相互爭奪區域影響力，但自2020年在喜馬拉雅邊界爆發致命衝突後，雙方關係已逐步緩和。
印度政府表示，恢復直航將促進「人際往來」，有助於「雙邊交流的逐步正常化」。
印度與中國關係回暖之際，正值印度與主要貿易夥伴美國的關係面臨挑戰。美國總統川普（DonaldTrump）下令對印度商品徵收50%懲罰性關稅，其幕僚指責印度採購俄羅斯石油，助長俄羅斯對烏克蘭的戰爭。
印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）將於今天晚間10時（格林威治標準時間16時30分）執飛首班飛往中國的每日航班，起飛地點為加爾各答（Kolkata），目的地為廣州。
印度與香港之間已有定期航班，而更多從印度首都新德里（New Delhi）出發飛往上海與廣州的班機，預計將於11月開始通航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言