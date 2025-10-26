快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

印度與大陸關係回暖 中斷5年後恢復直航

中央社／ 加爾各答26日綜合外電報導

在中斷5年後，印度與中國今天將恢復直航，此舉不僅對貿易具有重要意義，也象徵這兩個亞洲大國在審慎重建彼此關係上向前邁進一步。

法新社報導，印度與鄰國中國是全球人口前二多的國家。兩國仍是戰略競爭對手，相互爭奪區域影響力，但自2020年在喜馬拉雅邊界爆發致命衝突後，雙方關係已逐步緩和。

印度政府表示，恢復直航將促進「人際往來」，有助於「雙邊交流的逐步正常化」。

印度與中國關係回暖之際，正值印度與主要貿易夥伴美國的關係面臨挑戰。美國總統川普（DonaldTrump）下令對印度商品徵收50%懲罰性關稅，其幕僚指責印度採購俄羅斯石油，助長俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）將於今天晚間10時（格林威治標準時間16時30分）執飛首班飛往中國的每日航班，起飛地點為加爾各答（Kolkata），目的地為廣州。

印度與香港之間已有定期航班，而更多從印度首都新德里（New Delhi）出發飛往上海與廣州的班機，預計將於11月開始通航。

印度 關係 俄羅斯

延伸閱讀

中斷5年！中印雙邊關係緩和 26日起恢復直航

川普：將和習近平談農業芬太尼議題 可望達全面協議

印度迎排燈節「光明行情」聚焦印度成長動能、稅改利多與估值回歸潛力

才說全面壓制…印度自研導彈向中PL-15取經 網：口嫌體正直

相關新聞

影／大馬首相安華調侃川普「愛破壞規矩」 川普秒回1句話全場爆笑

CNN報導，美國總統川普26日於吉隆坡出席泰柬和平協議簽署儀式，原本莊嚴肅穆的場面，卻因東南亞領袖的幽默發言而笑聲不斷。...

尚未當選 曼達尼提前遊說市議員設「社區安全局」

盡管距離市長選舉投票日尚有近兩周，民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)的陣營已開始遊說市議員，爭取支持他的...

川普拆東廂蓋宴會廳...面積幾是白宮主樓2倍大 耗資3億元

川普總統宣布建造新宴會廳、只花了四天就拆除白宮東廂，但有關新宴會廳的藍圖或設計等資訊卻甚少透露，即使公布的細節也不斷更改...

白宮幕僚長收緊川普特赦權 以免圈外人藉此牟利   

知情人士對國家廣播公司(NBC)表示，白宮高層擔心外部人士試圖透過遊說總統特赦從中「牟利」，川普上任後立即發布赦免令的積...

改造白宮！川普重燃地產開發商熱情 「宴會廳不叫川普」

川普總統出身房地產業，即使入主白宮，也從未拋棄開發商熱情，最近他更是將此一熱情加諸在白宮，拆除東廂，興建一座新的宴會廳。...

隔著圍欄看白宮東廂殘壁 遊客震驚惋惜

川普總統決定將白宮東廂改建為大型宴會廳，並由科技業等私人贊助經費，保守派也為這項現代化改造工程辯護，但反對人士則認為根本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。