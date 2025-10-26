快訊

川普再批陸克文 艾班尼斯：駐美大使表現出色

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）。 歐新社
針對美國總統川普再度評論澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd），澳洲總理艾班尼斯今天回答媒體詢問時，駁斥有關陸克文繼續駐美會成為問題的說法。

身為澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）是陸克文的支持者。

陸克文曾任澳洲總理。他在2020年稱川普是「史上最具破壞性的總統」，但在自己獲任命為駐美大使時，就將相關貼文從社群媒體刪除。

艾班尼斯本週出席華府峰會，並與美國簽署關鍵性礦產協議。對川普在峰會上提到不喜歡陸克文一事，艾班尼斯說那是「輕鬆玩笑」；他稱陸克文擔任駐美大使表現「非常出色」。

澳洲當地媒體今天報導，川普在華府24日晚上再談及陸克文時表示：「我記得他很久以前曾說過一些不好的話。你知道，說我壞話時，我不會忘記。」

艾班尼斯在澳洲電視台第七頻道（Seven Network）被問到陸克文繼續擔任駐美大使是否會成為問題，他答道：「不會，一點也不。」

他說：「陸克文作為大使，表現非常出色。」

艾班尼斯也讚揚陸克文爭取國會支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議，以及籌備他與川普的首場高峰會；澳洲方面已將那次峰會評為成功。

川普20日於華府記者會中初次批評陸克文，澳洲主要保守派反對黨便呼籲要撤換大使。

陸克文於2007年以通曉中文與進步派形象贏得總理大選，帶領中間偏左的工黨（Labor Party）經歷10年在野後重返執政。他於2010年遭黨內罷免，但在2013年又短暫回鍋擔任總理。

