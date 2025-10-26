匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

福斯新聞報導，近期在美國政府關門期間豪捐1.3億美元（約40億台幣）支付美軍軍餉的匿名金主曝光，他是美國銀行業鉅富梅隆家族繼承人、鐵路大亨梅隆（Timothy Mellon），他在美國總統川普第二次競選開始長期資助共和黨，為人低調長年不露面。

川普日前宣布這筆巨額捐款時，未透露捐贈者姓名，只稱對方是「愛國者」與「朋友」，並在搭乘空軍一號前往亞洲途中再次強調，這名捐款人士是「偉大的美國公民」，不願公開身分。

不過，紐約時報25日引述2名知情人士披露，這名金主是美國1920年代的財政部長安德魯．梅隆（Andrew W. Mellon）的孫子梅隆，他是富有的銀行業繼承人與鐵路大亨。

梅隆2024年曾向支持川普的政治行動委員會捐出至少5000萬美元，是有紀錄以來最大筆的個人政治捐款之一。近年來，他已投入數億美元資助共和黨與川普陣營。

梅隆在川普首次當選前並非共和黨主要捐款人，但近年來已投入數億美元資助川普與共和黨。

儘管政治捐款活躍，梅隆仍刻意保持低調。他在2015年出版的自傳中形容自己曾是自由派，後為了「更低的稅與更少的人」從康乃狄克州搬到懷俄明州。

五角大廈證實已接受該筆捐款，並表示將用於補貼軍人薪資與福利。不過，有法律專家指出，這筆資金可能涉及《反超支法》（Antideficiency Act）爭議，該法禁止政府接受超出國會撥款範圍的資金或志願性服務。