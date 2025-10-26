美國政府停擺經濟不明朗 聯準會預期再度降息

由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。

法新社報導，在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。

由於缺乏這些洞察美國經濟的重要指標，聯準會官員將被迫在無法取得完整數據的情況下決定利率。

分析師和交易員預期，聯準會將繼續降息1碼，使主要貸款利率降至3.75%至4.00%之間，並對12月最終降息幅度不會多做透露。

美國總統川普對主要貿易夥伴徵收的大規模關稅，助長通膨持續高於2%的目標。缺乏官方資訊，更使聯準會內部在迅速降息以支持疲軟的就業市場，與堅決抗通膨之間的辯論難以取得共識。

聯準會肩負國會賦予的雙重使命，可獨立運作，透過調高、維持或調降基準貸款利率來解決通膨與失業這兩個問題。

前聯準會官員蓋農（Joseph Gagnon）告訴法新社：「聯準會必須權衡，未來還會出現多少通膨，以及有多少通膨已經不會再發生，這是目前的關鍵問題。」蓋農現為皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）高級研究員。

他說，爭議點在於「經濟表現強勁和通膨都只是暫時的…但失業問題的疲軟可能會持續更久」。