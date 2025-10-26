快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

美國政府停擺經濟不明朗 聯準會預期再度降息

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。

法新社報導，在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。

由於缺乏這些洞察美國經濟的重要指標，聯準會官員將被迫在無法取得完整數據的情況下決定利率。

分析師和交易員預期，聯準會將繼續降息1碼，使主要貸款利率降至3.75%至4.00%之間，並對12月最終降息幅度不會多做透露。

美國總統川普對主要貿易夥伴徵收的大規模關稅，助長通膨持續高於2%的目標。缺乏官方資訊，更使聯準會內部在迅速降息以支持疲軟的就業市場，與堅決抗通膨之間的辯論難以取得共識。

聯準會肩負國會賦予的雙重使命，可獨立運作，透過調高、維持或調降基準貸款利率來解決通膨與失業這兩個問題。

前聯準會官員蓋農（Joseph Gagnon）告訴法新社：「聯準會必須權衡，未來還會出現多少通膨，以及有多少通膨已經不會再發生，這是目前的關鍵問題。」蓋農現為皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）高級研究員。

他說，爭議點在於「經濟表現強勁和通膨都只是暫時的…但失業問題的疲軟可能會持續更久」。

聯準會 通膨 美國

延伸閱讀

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

【專家之眼】一支廣告引爆美加貿易風暴的背後

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

美國銀行壓力測試 將提升透明度

相關新聞

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

福斯新聞報導，近期在美國政府關門期間豪捐1.3億美元（約40億台幣）支付美軍軍餉的匿名金主曝光，他是美國銀行業鉅富梅隆家...

美國政府停擺經濟不明朗 聯準會預期再度降息

由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息

劍指馬杜洛！美再擊沉委船隻 福特號航艦調赴加勒比海

美國國防部長赫塞斯廿四日宣布，美軍又擊沉一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，擊殺六人；幾小時後五角大廈表示，赫塞斯已...

再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

美國前副總統賀錦麗受訪時指出，可能再次角逐白宮寶座，並說有朝一日自己「可能」會成為總統。她並砲轟總統川普是個「暴君」，強...

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)24日宣布美軍又擊沉了一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，並擊斃六人，幾個...

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

美國職棒大聯盟世界大賽(MLB World Series)首場賽事25日晚上開鑼，由加拿大多倫多藍鳥隊(Blue Jay...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。