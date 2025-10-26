CNN：川普考慮打擊委內瑞拉境內毒品設施　尚未定案

3名美國官員向有線電視新聞網（CNN）表示，美國總統川普（Donald Trump）正考慮針對委內瑞拉境內的古柯鹼設施及毒品走私路線採取行動，但尚未決定是否推進這些計畫。

其中兩名官員透露，儘管美國政府近幾週已中止與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的積極談判，川普並未排除以外交手段阻止毒品流入美國。一般認為，委內瑞拉並不是古柯鹼主要來源，但川普政府一直積極試圖將馬杜洛與毒品交易產生關聯。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天下令，將目前部署在歐洲的美國最先進航空母艦打擊群調派至加勒比海區域，這也是美軍在當地大規模集結的一部分。川普也已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動。

一名政府官員對CNN表示，打擊委內瑞拉境內目標的相關行動，「已有方案呈遞，總統正在思考當中」，並表示川普並未排除外交途徑。

另一名直接參與部分討論的官員表示，已呈交許多提案給總統。第3名官員則指出，相關規劃是在整個政府內部進行，但目前高層關注的是掃蕩委內瑞拉境內的毒品。

針對可能對委內瑞拉境內發動地面攻擊，川普近來話越說越狠，同時美軍持續在國際水域打擊疑似運毒船隻。自美國上月展開行動以來，被鎖定的船隻已達10艘，累計造成43人死亡。

CNN先前報導，川普也考慮在委內瑞拉境內發動攻擊，這是削弱馬杜洛（Nicolas Maduro）政權戰略的其中一環，而川普本人也曾公開談論過地面行動的可能性。國務卿盧比歐（Marco Rubio）則暗示，打擊行動可能鎖定毒品「路線」。

部分主張推動政權更迭的美國政府官員指出，打擊毒品行動或許會導致馬杜洛下台。消息人士告訴CNN，可能的方式是透過向馬杜洛周遭從販毒集團非法收入中獲益的人施壓，迫使他們想辦法推翻馬杜洛。