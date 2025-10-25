再角逐白宮寶座？賀錦麗專訪稱「可能」成為總統 砲轟川普是暴君

美國前副總統賀錦麗受訪時指出，可能再次角逐白宮寶座，並說有朝一日自己「可能」會成為總統。她並砲轟總統川普是個「暴君」，強調自己競選期間所提警告已然應驗。

賀錦麗（Kamala Harris）接受英國廣播公司（BBC）專訪時，作以上表示。

報導指出，這是她去年敗給川普之後最明確暗示將於2028年再度角逐大位，並對認為她無緣成為下屆大選民主黨提名人的民調結果不予理會。

賀錦麗在專訪中未排除再次問鼎白宮的可能，並說自己孫輩「有生之年一定會」出現一位女總統。

被問到那個人會不會是她時，賀錦麗回應「有可能」，證實正考慮再次競逐大位。她表示自己尚未作出決定，但強調依然認為自己具政治前途。

她說：「我還沒有結束。我這輩子都在奉獻公職，早已深入骨子裡。」

賀錦麗同時表示，她先前對於川普將展現法西斯作風、推動威權政府的預測已經成真。她說：「他曾說過會武器化司法部，他說到做到。」

賀錦麗也嚴厲批評美國商業領袖和事業機構，認為他們太容易屈服於總統的要求。

「有很多人…從第一天開始就向暴君屈膝，我認為原因很多，包括想要緊靠著權力，因為他們或許巴望併購獲得通過或規避調查。」

被要求針對賀錦麗評論回應時，白宮展現出不屑一顧的姿態。

發言人傑克森（Abigail Jackson）表示：「賀錦麗壓倒性落選時就該明白，美國人根本不在乎她那些荒謬謊言。」

「抑或她真的明白了，所以才繼續向外國媒體訴苦。」