美邊境擬擴大應用臉部辨識技術 追蹤非公民人士

根據一份今天公布的政府文件，為打擊簽證逾期停留與護照詐欺問題，美國將擴大使用臉部辨識技術，追蹤出入境美國的非美國公民人士。

路透社報導，新規將允許美國邊境當局要求非美國公民人士在機場、港口、陸地關卡與其他任何出境點拍攝照片，擴大實施之前展開的試行計畫。

這項法規預計12月26日起生效，美國當局將可據此要求提交其他生物辨識資訊，例如指紋或DNA。

新規也將准許邊境當局對14歲以下孩童及79歲以上長者使用臉部辨識技術，目前這兩類人可享豁免。

邊境規定愈趨嚴格反映美國總統川普（DonaldTrump）致力打擊非法移民。這位共和黨籍總統一方面挹注更多資源以確保美國與墨西哥邊境安全，一方面採取措施減少簽證逾期停留者人數。

美國機場愈來愈常使用臉部辨識技術，引發人權監督團體對隱私權受侵害的憂慮。美國民權委員會（U.S. Commission on Civil Rights）去年發布報告指出，試驗結果顯示，臉部辨識技術更容易誤認黑人及其他少數族裔。

美國國會研究處（Congressional ResearchService）2023年估計，美國當時的1100萬名非法移民中，約42%人屬於簽證逾期停留狀況。