快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

美邊境擬擴大應用臉部辨識技術 追蹤非公民人士

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

根據一份今天公布的政府文件，為打擊簽證逾期停留與護照詐欺問題，美國將擴大使用臉部辨識技術，追蹤出入境美國的非美國公民人士。

路透社報導，新規將允許美國邊境當局要求非美國公民人士在機場、港口、陸地關卡與其他任何出境點拍攝照片，擴大實施之前展開的試行計畫。

這項法規預計12月26日起生效，美國當局將可據此要求提交其他生物辨識資訊，例如指紋或DNA。

新規也將准許邊境當局對14歲以下孩童及79歲以上長者使用臉部辨識技術，目前這兩類人可享豁免。

邊境規定愈趨嚴格反映美國總統川普（DonaldTrump）致力打擊非法移民。這位共和黨籍總統一方面挹注更多資源以確保美國與墨西哥邊境安全，一方面採取措施減少簽證逾期停留者人數。

美國機場愈來愈常使用臉部辨識技術，引發人權監督團體對隱私權受侵害的憂慮。美國民權委員會（U.S. Commission on Civil Rights）去年發布報告指出，試驗結果顯示，臉部辨識技術更容易誤認黑人及其他少數族裔。

美國國會研究處（Congressional ResearchService）2023年估計，美國當時的1100萬名非法移民中，約42%人屬於簽證逾期停留狀況。

美國公民 簽證 移民

延伸閱讀

「時代」投書指賴總統魯莽 羅智強：川普眼中還是個麻煩製造者

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

美中官員吉隆坡會談 避貿易戰升溫挽救川習會

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

相關新聞

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)24日宣布美軍又擊沉了一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，並擊斃六人，幾個...

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

美國職棒大聯盟世界大賽(MLB World Series)首場賽事25日晚上開鑼，由加拿大多倫多藍鳥隊(Blue Jay...

大又美+稅表未換 美國納稅人明年可能多退稅

牛津大學(Oxford University)首席經濟學者南西·范登·豪頓(Nancy Vanden Houten)表示...

不是被駭！白宮官網驚見醜聞「彩蛋」 川普幕僚下手動機曝光

美國總統川普為了興建宴會廳拆掉白宮東翼，引來民主黨人大表不滿，川普的幕僚則在白宮官網的「白宮大事記」（Major Eve...

美國矽谷聖荷西市升中華民國國旗 訂10月25日為台灣日

加州第3大城、有矽谷首都之稱的聖荷西市今天在市政府廣場升起中華民國國旗，聖荷西市議會通過提案將10月25日訂為「台灣日」...

美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。