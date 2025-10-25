快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
豐田汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。美聯社／路透
豐田汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。美聯社／路透

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。屆時，川普將與日本企業高層舉行會談，豐田集團會長豐田章男預定出席。

豐田社長佐藤恒治22日在經團連會後受訪時提到，關於逆輸入「正作為一項構想持續研議中」，並表示將在日本政府放寬相關規範的前提下，與主管部會討論可行性。

日本汽車線記者安藤真解釋，所謂「逆輸入」，是指日本在海外生產或出口的產品，再度輸入日本國內銷售。即使是日本品牌，只要在美國製造再運回日本，也屬於「進口車」。這被視為有助於改善美日貿易失衡的具體行動，在日圓貶值下也有助於分散匯率風險，是一項具有戰略意義的做法。

另一位汽車線桃田健史指出，暫且不論如何定義「逆輸入」，從整體來看，這次豐田的動作似乎是為了在日美貿易談判中「出一份力」。日本消費者也可以期待，看看豐田究竟會把什麼車款帶回日本。

桃田表示：「若只是Camry就太老套了；若是SUV，像美國市場稱為中型車款的4Runner或Highlander，在日本雖屬大型車等級，但仍在可接受範圍內。至於全尺寸皮卡Tundra或大型SUV Sequoia，恐怕就太大，不太可能引進。」他指出，過去豐田也曾將美國生產的車款輸回日本販售，但這次情勢不同，帶有強烈的政治背景，可說是相當罕見的措施。

日本 豐田 美國

延伸閱讀

才上任10個月…川普第一天就說課關稅 與加拿大頻鬧翻

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

WSJ：中對川普採新策略 下手重、讓步少 習想增加籌碼

南韓川習峰會 詭譎難測

相關新聞

不是被駭！白宮官網驚見醜聞「彩蛋」 川普幕僚下手動機曝光

美國總統川普為了興建宴會廳拆掉白宮東翼，引來民主黨人大表不滿，川普的幕僚則在白宮官網的「白宮大事記」（Major Eve...

美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減...

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)24日宣布美軍又擊沉了一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，並擊斃六人，幾個...

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

美國職棒大聯盟世界大賽(MLB World Series)首場賽事25日晚上開鑼，由加拿大多倫多藍鳥隊(Blue Jay...

大又美+稅表未換 美國納稅人明年可能多退稅

牛津大學(Oxford University)首席經濟學者南西·范登·豪頓(Nancy Vanden Houten)表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。