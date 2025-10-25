川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減少美國對日本的貿易赤字，預計在美國總統川普27日起訪日時正式說明此計畫。屆時，川普將與日本企業高層舉行會談，豐田集團會長豐田章男預定出席。

豐田社長佐藤恒治22日在經團連會後受訪時提到，關於逆輸入「正作為一項構想持續研議中」，並表示將在日本政府放寬相關規範的前提下，與主管部會討論可行性。

日本汽車線記者安藤真解釋，所謂「逆輸入」，是指日本在海外生產或出口的產品，再度輸入日本國內銷售。即使是日本品牌，只要在美國製造再運回日本，也屬於「進口車」。這被視為有助於改善美日貿易失衡的具體行動，在日圓貶值下也有助於分散匯率風險，是一項具有戰略意義的做法。

另一位汽車線桃田健史指出，暫且不論如何定義「逆輸入」，從整體來看，這次豐田的動作似乎是為了在日美貿易談判中「出一份力」。日本消費者也可以期待，看看豐田究竟會把什麼車款帶回日本。

桃田表示：「若只是Camry就太老套了；若是SUV，像美國市場稱為中型車款的4Runner或Highlander，在日本雖屬大型車等級，但仍在可接受範圍內。至於全尺寸皮卡Tundra或大型SUV Sequoia，恐怕就太大，不太可能引進。」他指出，過去豐田也曾將美國生產的車款輸回日本販售，但這次情勢不同，帶有強烈的政治背景，可說是相當罕見的措施。