快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

不是被駭！白宮官網驚見醜聞「彩蛋」 川普幕僚下手動機曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普川普的幕僚刻意在白宮官網的「白宮大事記」新增民主黨前總統的醜聞，藉此挑釁對宴會廳工程感到不滿的政敵。照片擷取自 X / Kaelan Dorr
美國總統川普川普的幕僚刻意在白宮官網的「白宮大事記」新增民主黨前總統的醜聞，藉此挑釁對宴會廳工程感到不滿的政敵。照片擷取自 X / Kaelan Dorr

美國總統川普為了興建宴會廳拆掉白宮東翼，引來民主黨人大表不滿，川普的幕僚則在白宮官網的「白宮大事記」（Major Events Timeline）動手腳，刻意新增民主黨前總統的醜聞，藉此挑釁政敵，

紐約郵報報導，「白宮大事記」原本用於記錄重大建設與歷史事件，但現在成為川普政府嘲諷民主黨的工具，如1998年加入柯林頓與陸文斯基婚外情的「柯林頓醜聞」。2012年則寫入歐巴馬接待穆斯林兄弟會成員，指稱該組織宣揚伊斯蘭極端主義並與哈瑪斯有關聯。

此外，「白宮大事記」還將「發現古柯鹼」現在列為2023年的重大事件，並附上拜登次子杭特叼著香菸、躺在浴缸裡的照片。2023至2024年則列上「跨性別者可見日」，提及拜登與賀錦麗政府2023年在白宮接待跨性別人士，並附上跨性別模特兒蒙托亞（Rose Montoya）與自拍後在南草坪袒胸露乳的照片。蒙托亞事後被禁止再入白宮。

「白宮大事記」從18世紀末設計階段開始記錄，內容包括1814年英軍焚毀白宮、杜魯門政府時期的全面改建，以及西翼、玫瑰園與現已拆除的東翼的歷史沿革。

白宮副通訊主任多爾（Kaelan Dorr）在「X」上發文寫道：「我們在白宮網站藏了一些彩蛋，等著想當歷史學家的網友去發現，請盡情享受。」

白宮 跨性別 川普

延伸閱讀

川普：亞洲行「希望」能與北韓領導人金正恩會面

回應本報提問 川普：我會與習近平談到台灣、我很尊重台灣

金卡與金穹還不夠！川普與美國海軍討論打造「黃金艦隊」

貿易戰或休戰？川普孤注一擲展開亞洲行 「川習會」成果難料

相關新聞

不是被駭！白宮官網驚見醜聞「彩蛋」 川普幕僚下手動機曝光

美國總統川普為了興建宴會廳拆掉白宮東翼，引來民主黨人大表不滿，川普的幕僚則在白宮官網的「白宮大事記」（Major Eve...

美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

川普訪日伴手禮？Toyota「出奇招」盼降美日逆差 助攻貿易談判

共同社報導，豐田（Toyota）汽車正研議將在美國生產的車款「逆輸入」日本銷售，並已著手向美方傳達這項方針，目的是協助減...

美軍再擊沉運毒船 福特號航艦移防掃毒引南美不安

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)24日宣布美軍又擊沉了一艘被認為是委內瑞拉毒品走私組織的船隻，並擊斃六人，幾個...

世界大賽藍鳥vs.道奇 卡尼酸川普「怕輸」不敢賭美國贏

美國職棒大聯盟世界大賽(MLB World Series)首場賽事25日晚上開鑼，由加拿大多倫多藍鳥隊(Blue Jay...

大又美+稅表未換 美國納稅人明年可能多退稅

牛津大學(Oxford University)首席經濟學者南西·范登·豪頓(Nancy Vanden Houten)表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。