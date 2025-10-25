不是被駭！白宮官網驚見醜聞「彩蛋」 川普幕僚下手動機曝光

美國總統川普為了興建宴會廳拆掉白宮東翼，引來民主黨人大表不滿，川普的幕僚則在白宮官網的「白宮大事記」（Major Events Timeline）動手腳，刻意新增民主黨前總統的醜聞，藉此挑釁政敵，

紐約郵報報導，「白宮大事記」原本用於記錄重大建設與歷史事件，但現在成為川普政府嘲諷民主黨的工具，如1998年加入柯林頓與陸文斯基婚外情的「柯林頓醜聞」。2012年則寫入歐巴馬接待穆斯林兄弟會成員，指稱該組織宣揚伊斯蘭極端主義並與哈瑪斯有關聯。

此外，「白宮大事記」還將「發現古柯鹼」現在列為2023年的重大事件，並附上拜登次子杭特叼著香菸、躺在浴缸裡的照片。2023至2024年則列上「跨性別者可見日」，提及拜登與賀錦麗政府2023年在白宮接待跨性別人士，並附上跨性別模特兒蒙托亞（Rose Montoya）與自拍後在南草坪袒胸露乳的照片。蒙托亞事後被禁止再入白宮。

「白宮大事記」從18世紀末設計階段開始記錄，內容包括1814年英軍焚毀白宮、杜魯門政府時期的全面改建，以及西翼、玫瑰園與現已拆除的東翼的歷史沿革。

白宮副通訊主任多爾（Kaelan Dorr）在「X」上發文寫道：「我們在白宮網站藏了一些彩蛋，等著想當歷史學家的網友去發現，請盡情享受。」