美中官員吉隆坡會談 避貿易戰升溫挽救川習會

中央社／ 吉隆坡25日綜合外電報導

美國與中國的高層經濟官員今天在馬來西亞首都吉隆坡展開會談，目的在避免貿易戰升級，並確保美國總統川普與中國國家主席習近平下週如期會面。

路透社報導，這場在東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊舉行的會談，將為雙方規劃未來前進道路。在此之前，川普（Donald Trump）威脅將自11月1日起對中國商品加徵新一輪100%關稅，並實施其他貿易限制措施，以報復中國大幅擴大對稀土磁鐵與礦物的出口管制。

美中近來動作頻頻，包括美國擴大出口黑名單，納入數千家中國企業，動搖美國財政部長貝森特（ScottBessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰自5月以來4度會晤協商建立的脆弱貿易休戰局面。

中國首席貿易代表李成鋼也參與這次會談。路透社記者目擊他與何立峰一同抵達吉隆坡默迪卡118大廈（Merdeka 118）。這座全球第2高的建築正是會談地點。

馬來西亞政府與美中雙方沒有透露多少會議細節，也沒有公布向媒體簡報會議成果的計畫。

這3名官員將為川普與習近平30日在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面鋪路，這場備受關注的會談可能聚焦於關稅、科技管制以及中國購買美國大豆方面的臨時性減免措施。

在會談開始前幾分鐘，川普表示，他希望在亞洲行期間與習近平會面時談論農民議題，也會提到台灣議題，但他目前尚無計畫前往台灣。

他同時表示，他可能會提及釋放被關押的香港媒體大亨黎智英的議題。此案已成為中國在這個亞洲金融中心打壓權利與自由的最受矚目例子。

川普離開白宮時表示：「我們跟習主席有很多話要談，他也有很多事要和我們討論。我相信這會是一場良好的會面。」

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）指出，貝森特、葛里爾與何立峰首先必須先設法緩解美國對中國科技出口管制與中國對稀土控管的爭議。

李浦斯基說：「我不確定中國能同意這一點，畢竟這是他們手上的主要籌碼。」

川普預計將在明天抵達吉隆坡，部分消息可能由他親自公布。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategicand International Studies）中國經濟專家甘迺迪（ScottKennedy）說：「我們要等到川普與習近平會面後，才知道北京是否已透過自身限制措施抗衡美國出口管制，還是雙方將陷入加劇升溫的螺旋。」

「如果他們達成協議，他們的策略就奏效了。如果沒有達成協議，大家就要為局勢大幅惡化做好準備。」

