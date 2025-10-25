美國矽谷聖荷西市升中華民國國旗 訂10月25日為台灣日

快訊

中央社／ 舊金山24日專電
矽谷聖荷西市（San Jose）24日升中華民國國旗。（華美傳統基金會提供）中央社
矽谷聖荷西市（San Jose）24日升中華民國國旗。（華美傳統基金會提供）中央社

加州第3大城、有矽谷首都之稱的聖荷西市今天在市政府廣場升起中華民國國旗，聖荷西市議會通過提案將10月25日訂為「台灣日」。提案市議員歐提茲特別感謝台僑貢獻，並期盼藉由台灣日慶祝彼此深厚友誼。

加州聖荷西市（San Jose）人口僅次於洛杉磯、聖地牙哥，擁有為數眾多的台僑，同時也是矽谷最大城市與經濟核心，因此又被稱作矽谷首都。另外，聖荷西市與台南市在1977年締結為姊妹市，至今密切交流，總統賴清德擔任台南市長期間曾拜會參訪。

聖荷西市政府廣場今天升起中華民國國旗，許多台僑到場見證，國旗將一連高掛7日。

倡導多元族裔的聖荷西市議員歐提茲（Peter Ortiz）為感謝華美傳統基金會推動募款修復市區公園而提案，去年舉辦升旗儀式，是45年來首次。今年進一步訂定10月25日為「台灣日」，聖荷西市議會更將於28日正式頒布這個極具意義的日子。

歐提茲致詞指出，市議會宣布中華民國台灣日，彰顯台灣社群的貢獻，也慶祝彼此的深厚友誼，「並強調我們共同的價值，即尊重、包容，還有對社群力量的信念。」

他也感謝台僑豐富的文化傳承及蓬勃的精神。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌表示，盼藉此機會慶祝聖荷西市與台南市長久的姊妹市情誼，台南是台灣歷史最悠久的城市之一，如今被譽為「台灣文化首都」，聖荷西是矽谷中心，住著許多台僑，盼兩座城市未來能展開更多交流與合作，持續深化友誼。

華美傳統基金會會長林大銳指出，這份榮譽是對台灣與聖荷西之間長久友誼的真摯肯定，也象徵著對台美社群在城市文化與多元發展上的重要貢獻之表彰。

