美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

根據《WMAR-2 News》報導，美國馬里蘭州一名16歲高中生艾倫（Taki Allen）日前在學校踢足球，訓練結束後吃掉一包多力多滋，並隨手將空包裝袋塞進口袋，便普通的和朋友一起等待接送回家。

結果突然來了八輛警車，警察們拿槍指著艾倫要他舉起雙手趴下，並將他上銬搜身。

原來是學校的AI偵測系統拍到艾倫口袋裡的包裝袋，揉成一團的樣子像槍枝形狀，便發出校內可能有人持有武器的警報。經確認校內沒有武器後，安全保衛部門取消警報，然而校長報告給學校資源官 (School Resource Officer，SRO) ，學校資源官則連絡警方請求支援，才發生艾倫遭到警察持槍包圍的畫面。

校長隨後發信告知全校家長事件始末，強調校方的首要任務之一就是確保學生和校園安全。雖然誤會解開，警方也澄清沒有逮捕艾倫，但這次事件對艾倫造成不小陰影，他對於離開室內感到不安，並指出學校該使用更精確的技術，避免再發生類似事件。