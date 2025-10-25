快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名高中生因為多力多滋包裝袋形狀遭誤會持槍。示意圖／美聯社
美國一名高中生因為多力多滋包裝袋形狀遭誤會持槍。示意圖／美聯社

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

根據《WMAR-2 News》報導，美國馬里蘭州一名16歲高中生艾倫（Taki Allen）日前在學校踢足球，訓練結束後吃掉一包多力多滋，並隨手將空包裝袋塞進口袋，便普通的和朋友一起等待接送回家。

結果突然來了八輛警車，警察們拿槍指著艾倫要他舉起雙手趴下，並將他上銬搜身。

原來是學校的AI偵測系統拍到艾倫口袋裡的包裝袋，揉成一團的樣子像槍枝形狀，便發出校內可能有人持有武器的警報。經確認校內沒有武器後，安全保衛部門取消警報，然而校長報告給學校資源官 (School Resource Officer，SRO) ，學校資源官則連絡警方請求支援，才發生艾倫遭到警察持槍包圍的畫面。

校長隨後發信告知全校家長事件始末，強調校方的首要任務之一就是確保學生和校園安全。雖然誤會解開，警方也澄清沒有逮捕艾倫，但這次事件對艾倫造成不小陰影，他對於離開室內感到不安，並指出學校該使用更精確的技術，避免再發生類似事件。

美國 槍枝 校園安全 高中生 AI 人工智慧

延伸閱讀

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」引議論 警方說明了

【重磅快評】抓閃兵藝人都上銬 是公審還是作秀

前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

相關新聞

金卡與金穹還不夠！川普與美國海軍討論打造「黃金艦隊」

美國總統川普曾多次表示，他希望打造一支全新的戰艦艦隊，如今這支艦隊有了名字。華爾街日報24日引述現任與前任官員獨家報導，...

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

近兩周以來，美國佛羅里達的迪士尼世界發生三起死亡事件，讓這個「世界上最快樂的地方」蒙上陰影。

美16歲學生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

美國校園槍擊案件頻傳，為了防堵悲劇事件，有些學校引進人工智慧技術，辨識校內人士是否攜帶武器，沒想到引發烏龍事件。

川普拆整個白宮東翼蓋宴會廳惹議 傳將以自己命名「川普宴會廳」

美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，但開工僅三天就變成拆除「整個」東翼，遠超過原先承諾規模，引發極大爭議。資深政府官員24日...

誰是接班人？副總統范斯民調獨走高 川普次子艾瑞克不容小覷

美國總統川普的次子艾瑞克川普（Eric Trump）今年41歲，正以全新形象竄紅政壇。他不僅接管川普集團，管理全球房地產...

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

美國國防部24日表示，國防部長赫塞斯已下令派遣航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、護航軍艦與攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。