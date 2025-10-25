快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

聯合新聞網／ 綜合報導
美國迪士尼樂園10天內發生3起死亡事件。示意圖／美聯社資料照
美國迪士尼樂園10天內發生3起死亡事件。示意圖／美聯社資料照

近兩周以來，美國佛羅里達的迪士尼世界發生三起死亡事件，讓這個「世界上最快樂的地方」蒙上陰影。

根據《紐約郵報》報導，23日一名男子在迪士尼當代渡假村（Disney's Contemporary Resort）死亡，從TikTok影片中可以看到，渡假村中某一區內被拉起封鎖線，聚集許多警察和救護人員。法醫辦公室證實死亡消息，但並未透漏死亡原因和時間。

這是奧蘭多迪士尼世界今年10月以來第三起死亡事件。一名迪士尼超級鐵粉去年結婚後還來迪士尼世界度蜜月，並在蜜月2個月後宣布懷孕，然而今年10月14日，該女子在當代渡假村被發現身亡，警方研判並無外力介入。

10月21日，一名60多歲男子在迪士尼荒野堡壘度假村和露營地（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）暈倒，送醫不治。

當代渡假村是迪士尼世界中最具代表性的飯店，連接主題樂園「魔法王國（Magic Kingdom）」和其他飯店，還能在特色餐廳中與經典角色一起吃飯、拍照，然而這處14層樓高的豪華渡假村卻成為許多人度過人生最後時光的選擇。

《紐約郵報》過去曾報導，有些重度憂鬱症患者在迪士尼樂園享受完人生最後一段幸福時光後，會選擇入住14層樓高的當代渡假村結束生命，但迪士尼會迅速處理這些悲劇，避免其他遊客受到衝擊，因此廣大群眾並不知道「世界上最快樂的地方」究竟發生多少黑暗事件。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

迪士尼 重度憂鬱症 死亡 迪士尼樂園 飯店

延伸閱讀

11萬人連署反對Shein進駐巴黎百貨 部分品牌出走

華航攜手迪士尼 台灣首架「動物方城市2」彩繪機11/19啟航

台南美食文化節漢神巨蛋登場 黃偉哲親臨推廣

嘉義「台版迪士尼」引美方關切 豪門國際澄清與其無關

相關新聞

金卡與金穹還不夠！川普與美國海軍討論打造「黃金艦隊」

美國總統川普曾多次表示，他希望打造一支全新的戰艦艦隊，如今這支艦隊有了名字。華爾街日報24日引述現任與前任官員獨家報導，...

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

近兩周以來，美國佛羅里達的迪士尼世界發生三起死亡事件，讓這個「世界上最快樂的地方」蒙上陰影。

誰是接班人？副總統范斯民調獨走高 川普次子艾瑞克不容小覷

美國總統川普的次子艾瑞克川普（Eric Trump）今年41歲，正以全新形象竄紅政壇。他不僅接管川普集團，管理全球房地產...

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

美國國防部24日表示，國防部長赫塞斯已下令派遣航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、護航軍艦與攻擊...

川普拆整個白宮東翼蓋宴會廳惹議 傳將以自己命名「川普宴會廳」

美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，但開工僅三天就變成拆除「整個」東翼，遠超過原先承諾規模，引發極大爭議。資深政府官員24日...

川習會恐談台灣 美學者：川普有不確定因素

川習會預計下周四在南韓舉行，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）弗裡曼中國研究講座主任萊文（Henrietta L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。