迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

近兩周以來，美國佛羅里達的迪士尼世界發生三起死亡事件，讓這個「世界上最快樂的地方」蒙上陰影。

根據《紐約郵報》報導，23日一名男子在迪士尼當代渡假村（Disney's Contemporary Resort）死亡，從TikTok影片中可以看到，渡假村中某一區內被拉起封鎖線，聚集許多警察和救護人員。法醫辦公室證實死亡消息，但並未透漏死亡原因和時間。

這是奧蘭多迪士尼世界今年10月以來第三起死亡事件。一名迪士尼超級鐵粉去年結婚後還來迪士尼世界度蜜月，並在蜜月2個月後宣布懷孕，然而今年10月14日，該女子在當代渡假村被發現身亡，警方研判並無外力介入。

10月21日，一名60多歲男子在迪士尼荒野堡壘度假村和露營地（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）暈倒，送醫不治。

當代渡假村是迪士尼世界中最具代表性的飯店，連接主題樂園「魔法王國（Magic Kingdom）」和其他飯店，還能在特色餐廳中與經典角色一起吃飯、拍照，然而這處14層樓高的豪華渡假村卻成為許多人度過人生最後時光的選擇。

《紐約郵報》過去曾報導，有些重度憂鬱症患者在迪士尼樂園享受完人生最後一段幸福時光後，會選擇入住14層樓高的當代渡假村結束生命，但迪士尼會迅速處理這些悲劇，避免其他遊客受到衝擊，因此廣大群眾並不知道「世界上最快樂的地方」究竟發生多少黑暗事件。

