川普拆整個白宮東翼蓋宴會廳惹議 傳將以自己命名「川普宴會廳」
美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，但開工僅三天就變成拆除「整個」東翼，遠超過原先承諾規模，引發極大爭議。資深政府官員24日透露，川普很可能將以自己的名字命名這座斥資高達3億美元的新宴會廳。
ABC新聞報導，川普尚未正式公布宴會廳名稱，但他向來習慣以自己的名字命名大型建設案，白宮宴會廳顯然也不例外。據透露，官員們已經稱宴會廳為「唐納．J．川普總統宴會廳」（The President Donald J. Trump Ballroom），而這個名字很可能會沿用。
23日被問及宴會廳是否已取名時，川普笑著回答：「我現在不想談這個。」
一名白宮官員證實，宴會廳計畫已籌得3.5億美元，川普「因為宴會廳獲得如此正面且壓倒性的支持，因此持續收到捐款。」這位官員表示，工程預估成本維持在3億美元，但沒有回應額外籌得的5千萬美元將如何使用。
被問及打算自掏腰包捐多少錢給宴會廳計畫時，川普回答：「哦，數百萬美元。是的，我也捐了很多錢給白宮。我捐了我的薪水，而且我通常喜歡把錢用於白宮，因為這棟房子以前有點被荒廢。」
