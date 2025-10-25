快訊

金卡與金穹還不夠！川普與美國海軍討論打造「黃金艦隊」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在維吉尼亞州諾福克的「杜魯門號」航艦上參加美國海軍建軍250周年慶典並發表演講。法新社
美國總統川普5日在維吉尼亞州諾福克的「杜魯門號」航艦上參加美國海軍建軍250周年慶典並發表演講。法新社

美國總統川普曾多次表示，他希望打造一支全新的戰艦艦隊，如今這支艦隊有了名字。華爾街日報24日引述現任與前任官員獨家報導，白宮資深官員和海軍官員正初步討論以一支名為「黃金艦隊」（Golden Fleet）的新艦隊，取代現有各型戰艦組合，使美國海軍更能應對中國大陸及其他潛在威脅。

根據報導，川普本人也參與其中，並與海軍官員就新型艦艇多次交換意見。海軍官員則將該計畫稱為「黃金艦隊」，延續川普任內一貫的品牌化風格，例如川普於1月下令軍方建造的「金穹」飛彈防禦系統，以及「金卡」移民計畫。

美國海軍目前擁有287艘軍艦，主力包括驅逐艦、巡洋艦、航空母艦、兩棲艦艇和潛艦，另有新一代巡防艦正在研發中。知情人士指出，新艦隊構想中將納入一些大型戰艦，配備更強大的長程飛彈，以及護衛艦（corvettes）等小型艦艇。

具體而言，白宮與五角大廈目前正探討建造下一代重裝甲戰艦的可行性，排水量可能達1.5萬至2萬噸，火力將超越現有驅逐艦與巡洋艦，甚至可能配備極音速飛彈

退休海軍軍官、哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）參與討論，他說：「我們在二戰時選擇戰艦的原因是為了獲得更射程更遠的大炮。我認為現在的情況只是說，『好吧，在飛彈時代，這就是我們需要的長程武器，就是這些大飛彈。』因此，明日的戰艦將是搭載真正長程飛彈的這艘艦艇。」

川普在第一任期時就曾要求恢復蒸汽彈射器發射艦載機，並多次公開批評現役驅逐艦外觀，甚至拿來與對手海軍的設計比較。他當時還建議修改星座（Constellation）級巡防艦設計，「黃金艦隊」象徵川普在造艦領域的最新嘗試。

華爾街日報指出，川普9月在維吉尼亞向高階將領發表演講時，就暗示「黃金艦隊」計畫，當時還對已於1990年代初退役的愛荷華級戰艦表示懷舊之情。白宮發言人凱利（Anna Kelly）則表示，川普在加強美國海上優勢方面已做出諸多努力，但目前沒有進一步消息。

金卡與金穹還不夠！川普與美國海軍討論打造「黃金艦隊」

