誰是接班人？副總統范斯民調獨走高 川普次子艾瑞克不容小覷

美國總統川普的次子艾瑞克川普（Eric Trump）今年41歲，正以全新形象竄紅政壇。他不僅接管川普集團，管理全球房地產與加密貨幣生意，還以億萬富翁身分推出回憶錄《Under Siege: My Family’s Fight to Save Our Nation》，登上紐約時報暢銷榜首。艾瑞克的財富從2024年的4000萬美元暴增至7.5億美元，靠的是加密礦業公開上市。這些成就讓外界猜測：他是否瞄準2028年共和黨總統提名，延續家族王朝？

英國電訊報美國新聞首席記者Rob Crilly撰文分析，最新JL Partners民調顯示，艾瑞克若參選共和黨初選，只獲6%支持率，遠落後副總統范斯的41%。范斯憑藉川普背書與保守派魅力，穩坐領先寶座；佛州州長德桑提斯和國務卿魯比歐緊追其後。更有趣的是，若換成艾瑞克的大哥川普二世（Don Jr.），支持率竄升至14%，儘管他聲稱「零興趣」參選。民調反映兩兄弟的分工：長子靠播客《Triggered》和社群媒體，專攻政治宣傳；艾瑞克則專注商界，全球巡迴推銷高爾夫球場與加密投資。

艾瑞克並未否認野心。在日經亞洲訪談中，他說：「我不排除（參選），但也不說一定。」南卡羅萊納書展上，他又說：「永遠別說絕對，但希望能避開政治的噩夢。」這種曖昧態度，點燃猜測火花。甚至有保守派會議與會者提議「川普-川普票」，艾瑞克當總統候選人，哥哥當副手；媳婦Lara能補位參議員。她曾在2024年任共和黨全國委員會副主席，募款神速，如今頻傳參選傳聞。

這場家族接班戲碼有何啟示？川普王朝延續，凸顯美國政商合一的獨特性。范斯雖領先，但川普的背書仍是王牌，他曾暗示第三任可能，雖違憲，但支持率高達42%共和黨人認同。無論如何，這場「川普內戰」將重塑共和黨，台灣外交需密切關注。