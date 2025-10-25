快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

川普將對委內瑞拉動武？美「福特號」航艦打擊群開赴加勒比海

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「福特號」9月17日駛離挪威奈索登與比格杜的奧斯陸峽灣。歐新社
美國海軍航空母艦「福特號」9月17日駛離挪威奈索登與比格杜的奧斯陸峽灣。歐新社

美國國防部24日表示，國防部長赫塞斯已下令派遣航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、護航軍艦與攻擊機前往拉丁美洲外海。CNN獨家報導，美國總統川普正考慮打擊委內瑞拉境內毒品設施，但暫不急於做出決定。

五角大廈首席發言人帕內爾在「X」發布聲明表示，為配合川普瓦解跨國犯罪組織及打擊毒品恐怖主義、捍衛國家安全的指示，赫塞斯下令派遣「福特號」打擊群前往美國南方司令部責任區域。

聲明強調，強化美軍在該區域的部署，將提升美軍偵測、監控與干擾非法行動的能力，以防範威脅美國本土安全、經濟繁榮以及整個西半球穩定的組織活動。此舉也將進一步增強美方打擊毒品走私及削弱跨國犯罪網絡的能力。

紐約時報報導，帕內爾並未透露美國海軍最先進的「福特號」航艦何時啟航或將部署何處。海軍官員表示，「福特號」目前正在克羅埃西亞外海執行為期數月的歐洲任務，依航速與天候狀況不同，預計約7至10天可抵達新任務區。

CNN引述三位美國官員報導，川普正考慮對委內瑞拉境內的古柯鹼製造設施與走私路線採取軍事行動，但尚未決定是否執行。

2名官員表示，儘管美方近幾周已中斷與委內瑞拉總統馬杜洛的正式談判，川普仍未排除透過外交手段阻止毒品流入美國的可能性。一名政府官員表示，川普正在審閱數項針對委內瑞拉境內目標的作戰計畫，並補充指出：「他尚未排除透過外交手段。」

第二位直接參與討論的官員指出，已有多項提案提交給總統。第三位官員表示，政府各部門正在進行相關規劃，但最高層目前的重點是打擊委內瑞拉境內的毒品。不過官員提醒，川普「不急於」做出決定，因為他目前專注於亞洲行及結束俄烏戰爭的談判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

