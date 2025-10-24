軟體缺陷車燈過亮 特斯拉召回逾6萬輛Cybertruck

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天說，因軟體問題導致前停車燈過亮，可能危及對向車輛駕駛視線，將召回6萬3619輛Cybertruck。

路透社報導，特斯拉指出，已透過線上軟體更新（OTA），免費為2023年11月13日至2025年10月11日之間生產的Cybertruck修正此問題。

由馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉表示，本月稍早在內部審查時發現此問題，並經光度測試證實燈光亮度過強。

特斯拉表示，目前尚未收到與此問題有關的事故、傷亡或死亡通報。

特斯拉昨天也因電池組的零件缺陷，宣布召回1萬2963輛Model 3與Model Y，這項缺陷可能導致動力損失並增加事故風險。

本月稍早，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，因收到逾50起交通安全違規及一連串事故通報，已對裝有「全自動輔助駕駛」（FullSelf-Driving, FSD）系統的288萬輛特斯拉車輛展開調查。

特斯拉昨天公布第3季營收創下歷史新高，超越華爾街預期，主因是美國買家為搶搭9月底到期的關鍵稅收優惠，促使季度電動車銷量攀升至新高。

但特斯拉獲利未達分析師預期，部分原因在於關稅與研發成本，以及監管信用額度（regulatory credits）收入下滑，隨著美國總統川普（Donald Trump）政府近期通過的立法，監管信用額度收入預計將持續減少。