快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

軟體缺陷車燈過亮 特斯拉召回逾6萬輛Cybertruck

中央社／ 德州奧斯汀23日綜合外電報導
特斯拉Cybertruck。（路透）
特斯拉Cybertruck。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天說，因軟體問題導致前停車燈過亮，可能危及對向車輛駕駛視線，將召回6萬3619輛Cybertruck

路透社報導，特斯拉指出，已透過線上軟體更新（OTA），免費為2023年11月13日至2025年10月11日之間生產的Cybertruck修正此問題。

由馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉表示，本月稍早在內部審查時發現此問題，並經光度測試證實燈光亮度過強。

特斯拉表示，目前尚未收到與此問題有關的事故、傷亡或死亡通報。

特斯拉昨天也因電池組的零件缺陷，宣布召回1萬2963輛Model 3與Model Y，這項缺陷可能導致動力損失並增加事故風險。

本月稍早，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，因收到逾50起交通安全違規及一連串事故通報，已對裝有「全自動輔助駕駛」（FullSelf-Driving, FSD）系統的288萬輛特斯拉車輛展開調查。

特斯拉昨天公布第3季營收創下歷史新高，超越華爾街預期，主因是美國買家為搶搭9月底到期的關鍵稅收優惠，促使季度電動車銷量攀升至新高。

但特斯拉獲利未達分析師預期，部分原因在於關稅與研發成本，以及監管信用額度（regulatory credits）收入下滑，隨著美國總統川普（Donald Trump）政府近期通過的立法，監管信用額度收入預計將持續減少。

特斯拉 美國 Cybertruck

延伸閱讀

東風電動車槓上特斯拉

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

美股早盤／三大指數平盤波動 投資人評估企業財報、美中關係等風險

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

相關新聞

軟體缺陷車燈過亮 特斯拉召回逾6萬輛Cybertruck

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天說，因軟體問題導致前停車燈過亮，可能危及對向車輛駕駛視線，將召回6萬3619輛Cy...

兩任內累計57天 川普刷新美國政府關門最久紀錄

隨聯邦政府持續關門，美國總統川普在兩個任期內的政府關門天數，今天累計達57天，超越前總統卡特締造任內聯邦政府停擺天數最長...

只剩碎磚…120年白宮東翼3天拆光 川普：只是個小建築

川普總統7月宣布將興建白宮宴會廳時，承諾不會影響現有建築，但是拆除動工僅三天，整個東翼就全拆除了，這幢120年歷史的建物...

增問「為何參戰」 新版入籍考試10道模擬題測難度

美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)美國公民入籍考試新...

2月內增1兆 國債首飆破38兆元 81%選民認為令人擔憂

在聯邦政府停擺的推波助瀾下，美國國家債務在短短兩個月內飆增1兆美元，總額首度突破38兆美元。

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

全球規模最大加密貨幣交易平台幣安公司(Binance)創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)觸犯反洗錢規定遭到聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。