兩任內累計57天 川普刷新美國政府關門最久紀錄

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

隨聯邦政府持續關門，美國總統川普在兩個任期內的政府關門天數，今天累計達57天，超越前總統卡特締造任內聯邦政府停擺天數最長新紀錄。

川普政府利用這次政府關門，推動對聯邦官僚體系的改革目標，包括裁減政府機構與解雇公務員。

Axios新聞網指出，截至美東當地時間23日，川普在兩個任期內已讓政府停擺57天，其中36天發生於他第一任內。卡特（Jimmy Carter）政府在任內雖經歷5次政府停擺，但總計是56天。

前總統柯林頓（Bill Clinton）任內出現兩次政府停擺，前後共26天，天數退居第三。

由於國會兩黨未能於9月30日前就預算案等達成共識，聯邦政府從10月1日開始關門。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，共和與民主兩黨分別提出的聯邦政府撥款方案，因在健保補貼問題上陷入僵局，目前仍無轉圜跡象。參議院多次未能通過能讓政府恢復運作至11月21日的短期支出法案，而眾議院則連續第4週休會。

已有好幾個州警告，他們可能在11月1日起被迫暫停發放「補充營養援助計畫」（SNAP）社福措施。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普未就預算與支出議題與民主黨高層協商，根本就不該明天起前往亞洲出訪；但川普的回應是，在政府重新開門之前，他不會與民主黨領袖會面。

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）22日公布的一份最新民調顯示，45%的受訪登記選民認為國會共和黨人應對這次政府關門負責，39%認為責任在民主黨人，11%認為兩黨責任相同。

