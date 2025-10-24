川普習近平下週將訪韓 李在明將分別會晤兩元首

快訊

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國國家安保室室長魏聖洛今天表示，在韓國下週舉辦亞太經濟合作會議（APEC）期間，美國總統川普和中國國家主席習近平將對韓國進行國是訪問。

路透社報導，魏聖洛表示，韓國總統李在明計劃分別與川普和習近平舉行高峰會。

魏聖洛向媒體表示：「透過韓國與美國、美國與中國，以及韓國與中國領導人之間的一系列峰會，我們不僅將展現韓國作為平台的角色，還將為本地區的和平、繁榮與穩定建立共識。」

白宮先前表示，川普此行將造訪亞洲，並於下週在韓國與習近平會晤，而這場會面正值全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢升級。

魏聖洛表示，韓國希望在即將舉行的李在明與川普會談中，能夠在安全與美國關稅等議題上取得進展，但他坦言不確定雙方是否能達成任何協議。

韓國產業通商資源部部長金正寬今天表示，韓國與其主要盟友在價值3500億美元的協議中，對現金投資規模存在「嚴重分歧」。韓國希望透過此協議，換取美國降低對其出口商品的關稅。

魏聖洛指出，李在明計劃與習近平舉行峰會，預計兩位領導人將討論深化雙邊夥伴關係以及與北韓相關的議題。

在APEC會議之前，李在明將於10月26日至27日對馬來西亞進行為期兩天的訪問，出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，川普也將參加該峰會。

在東協峰會期間，李總統將與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）進行會談，討論最近的網路詐騙問題。

