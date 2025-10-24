川普：打毒梟無需國會授權宣戰 還會擴大至陸上

美國總統川普今天表示，對於動用軍隊打擊販毒集團向美輸入毒品，他不會尋求國會授權，與此同時他還要把行動從海上擴大到陸上目標。

紐約時報指出，川普談及在委內瑞拉、哥倫比亞一帶的加勒比海地區對疑似販毒船隻動武時告訴媒體：「我不認為有必要請求（國會授權）宣戰，我想我們不過是打死那些正把毒品帶進美國的人，對吧？我們會宰了他們，他們的下場大概就是送命。」

川普是在白宮宴會廳一場關於國土安全工作小組的圓桌會議上說這番話，陪同者還包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、司法部長邦迪（Pam Bondi）及國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。

美國過去幾週已進行9次海上空襲，已知造成37死。儘管這些軍事行動都有法律上爭議，但川普仍計劃把打擊面擴展至陸上。

聯邦參議院預計下週表決一份兩黨決議，這份決議將禁止美國在未經國會明確授權下，於委內瑞拉境內從事敵對行動。

美國憲法賦予國會授權宣戰，但美國歷史上正式宣戰的情形罕見，自二戰以來就未曾出現。國會更常見的是透過特定「動武授權」允許總統對特定目標用武。

前一次美國總統尋求國會開戰授權是在2002年10月，時任總統小布希（George W. Bush）要求授權對伊拉克使用武力獲國會批准，之後無論是民主黨還是共和黨政府

就一直沿用為在世界各地用兵的法律依據。

儘管一再將針對毒品販運的軍事行動稱為「戰爭」（war），但川普表示，後續海上打擊或擴大到對所謂販毒源頭國家（如委內瑞拉）的空襲，他都不會向國會尋求任何正式批准。

川普表示，他「可能會去參議院通知立法者」相關行動會從海上轉到陸上一事，還對一旁的赫格塞斯說「就由你去國會，告訴他們這事」。

紐時認為，川普像是只打算跟國會報備而非請求任何正式授權，似乎吃定立法者會支持或至少不便公開批評。

川普說：「他們（國會）能怎樣？難不成還會說『嘿，我們不想阻止毒品湧入』嗎。這些東西每年可是會奪走30萬條美國人命的。」

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，赫格塞斯22日宣布將把打擊範圍擴大到拉美的太平洋一側。

哥倫比亞總統裴卓對此抨擊，並在X上貼文：「無論如何，這都是謀殺。不管是在加勒比海還是太平洋，美國政府的戰略都已違反國際法。」