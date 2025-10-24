衛星照曝光！川普修建宴會廳 竟把120年歷史的白宮東翼全拆了

美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，曾保證工程不會影響現有建築結構，但開工僅三天後，計畫卻擴大為拆除「整個」白宮東翼，遠超過原先承諾。CNN與華盛頓郵報23日報導，現場照片與影像顯示施工規模龐大，曝光的衛星影像對比照可看出白宮外觀的劇烈變化。

川普22日聲稱自己「始終保持透明與誠實」，但隨後又透露，宴會廳將透過一座「玻璃橋」與主樓連接，並稱若要確保結構完善，必須拆除東翼。他淡化此舉影響，強調東翼「只是一棟小建築，從未被視為重要」。儘管多個保護組織與民主黨人士呼籲他停止拆除行動，但工程仍持續進行。這座擁有120年歷史，原為第一夫人辦公室的建築，如今只剩斷垣殘壁與裸露電線。

NEW: Satellite images show the extent of the East Wing demolition. Sept. 26 compared to today.



Credit: @Planet Labs PBC pic.twitter.com/FrFoh2NJMM — Peter Charalambous (@PCCharalambous) 2025年10月23日

根據23日早晨拍攝的衛星照片顯示，白宮整個東翼已被拆除，碎石堆清楚勾勒出這棟原為第一夫人辦公室的建築位置。一台挖土機正在原先的門廊處集中瓦礫以便清運。連接行政官邸與東翼的柱廊也幾乎被拆除，只剩最後一段仍與官邸相連。

照片還顯示，將取代東翼的宴會廳工程已在附近展開，現場可見部分地基區域已開挖，一台水泥攪拌車停在財政部前待命。整個工程吸引數千名遊客一探究竟，或者說一「聽」究竟，因為川普政府不讓大眾在視野理想的位置觀看，並命令鄰近財政部的員工不得分享照片，請走試圖拍攝影片的記者。

宴會廳計畫成本估計從2億美元增加到3億美元，預計容量從650人增加到近千人，但官員們仍為政府的公開程度辯護，白宮發言人李維特23日召開例行記者會時雖承認，施工計畫的範圍隨著時間有所擴大，並呼籲外界「相信這個過程」，強調政府在整個施工期間保持透明。