快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

衛星照曝光！川普修建宴會廳 竟把120年歷史的白宮東翼全拆了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Planet Labs PBC的白宮東翼衛星照片，左為9月9日拆除前，右為10月23日拆除後。法新社
Planet Labs PBC的白宮東翼衛星照片，左為9月9日拆除前，右為10月23日拆除後。法新社

美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，曾保證工程不會影響現有建築結構，但開工僅三天後，計畫卻擴大為拆除「整個」白宮東翼，遠超過原先承諾。CNN與華盛頓郵報23日報導，現場照片與影像顯示施工規模龐大，曝光的衛星影像對比照可看出白宮外觀的劇烈變化。

川普22日聲稱自己「始終保持透明與誠實」，但隨後又透露，宴會廳將透過一座「玻璃橋」與主樓連接，並稱若要確保結構完善，必須拆除東翼。他淡化此舉影響，強調東翼「只是一棟小建築，從未被視為重要」。儘管多個保護組織與民主黨人士呼籲他停止拆除行動，但工程仍持續進行。這座擁有120年歷史，原為第一夫人辦公室的建築，如今只剩斷垣殘壁與裸露電線。

根據23日早晨拍攝的衛星照片顯示，白宮整個東翼已被拆除，碎石堆清楚勾勒出這棟原為第一夫人辦公室的建築位置。一台挖土機正在原先的門廊處集中瓦礫以便清運。連接行政官邸與東翼的柱廊也幾乎被拆除，只剩最後一段仍與官邸相連。

照片還顯示，將取代東翼的宴會廳工程已在附近展開，現場可見部分地基區域已開挖，一台水泥攪拌車停在財政部前待命。整個工程吸引數千名遊客一探究竟，或者說一「聽」究竟，因為川普政府不讓大眾在視野理想的位置觀看，並命令鄰近財政部的員工不得分享照片，請走試圖拍攝影片的記者。

宴會廳計畫成本估計從2億美元增加到3億美元，預計容量從650人增加到近千人，但官員們仍為政府的公開程度辯護，白宮發言人李維特23日召開例行記者會時雖承認，施工計畫的範圍隨著時間有所擴大，並呼籲外界「相信這個過程」，強調政府在整個施工期間保持透明。

白宮 建築

延伸閱讀

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平於南韓會面

多家量子運算業者爭取聯邦注資

美中對抗升級！白宮擬祭關鍵軟體出口限令 科技業警戒

相關新聞

衛星照曝光！川普修建宴會廳 竟把120年歷史的白宮東翼全拆了

美國總統川普宣布興建白宮宴會廳，曾保證工程不會影響現有建築結構，但開工僅三天後，計畫卻擴大為拆除「整個」白宮東翼，遠超過...

黃仁勳等人出手致電 川普暫緩聯邦執法人員進駐舊金山

美國總統川普23日宣布，他暫緩本周末派聯邦執法人員進駐舊金山；川普說，很多重要人士打電話給他，包括輝達執行長黃仁勳在內，...

美俄領袖峰會取消？白宮：未完全排除 但不能浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯二度會面，不過後來白宮又表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；白宮...

美國債務 飆破38兆美元

在聯邦政府停擺的推波助瀾下，美國國家債務在短短兩個月內飆增1兆美元，總額首度突破38兆美元。

可口可樂發言人透露 今秋在美部分地區推出蔗糖配方產品

美國福斯經新聞網報導，可口可樂一名發言人向紐約郵報透露，今年秋季將在美國部分地區推出採用蔗糖配方製作、約355毫升玻璃瓶...

抗議川普政策 民主黨參議員墨克利演說逾22小時

俄勒岡州民主黨籍參議員墨克利(Jeff Merkley)從21日直到22日，在聯邦參院發表長達22個小時的馬拉松演說，極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。