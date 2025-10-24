快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

美準備展開新一輪對中貿易調查 川習會前夕添變數

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國準備重啟與中國的舊有貿易爭端，就在美國總統川普與中國國家主席習近平預定下週在韓國會面前幾天，情勢再度升溫。

「華爾街日報」報導，熟悉美國貿易代表署（USTR）規劃的人士透露，針對中國政府是否履行2020年川普首個任期簽署的所謂「第一階段貿易協議」（Phase One Deal），USTR正準備展開新一輪調查。

消息人士指出，第一步動作將是向美國產業界和勞工團體徵詢意見，最快可能在明天上午公布。

此舉將重燃美中間一項長期存在的貿易摩擦，並為近幾個月來兩國在關鍵產業關稅與出口管制上再添火花。同時，這也將在兩位領導人10月30日於韓國會晤不到一週前發生，白宮今天已宣布了這項行程。

白宮未回應媒體置評請求，USTR發言人也拒絕評論。

川普與其經濟團隊一再批評中國未履行「第一階段貿易協議」的承諾，並指責拜登政府未能執行這項協議。北京則稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在協議簽署不久後爆發，使得多項條款難以落實。

中國在關稅與貿易爭議持續之際，已將大豆等農產品採購轉向其他來源。川普預計下週會晤習近平時將敦促增購美國農產品，同時討論涉及美國關鍵產業的關稅與出口管制議題，例如稀土等材料。

川習會前重啟對「第一階段貿易協議」的討論，恐激怒中國政府。但熟悉白宮規劃的人士指出，美方選在此時採取行動，是為了向外界展現川普政府不會容忍他與習近平或其他外國領導人簽署協議的違約行為。

新調查將依據「1974年貿易法」第301條（Section301）進行，此條款授權聯邦政府針對他國不公平貿易行為徵收關稅。川普政府於第一任期對中國加徵關稅時，也援引此條款。這次新調查可能導致進一步徵稅，但通常需要數個月才能完成。

美國 川普 習近平

延伸閱讀

美加貿易談判喊卡！川普怒斥加國引用雷根拍假廣告抹黑關稅政策

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

川普亞洲行明啟程 擬30日上午與習近平於南韓會面

多家量子運算業者爭取聯邦注資

相關新聞

黃仁勳等人出手致電 川普暫緩聯邦執法人員進駐舊金山

美國總統川普23日宣布，他暫緩本周末派聯邦執法人員進駐舊金山；川普說，很多重要人士打電話給他，包括輝達執行長黃仁勳在內，...

美俄領袖峰會取消？白宮：未完全排除 但不能浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯二度會面，不過後來白宮又表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；白宮...

美國債務 飆破38兆美元

在聯邦政府停擺的推波助瀾下，美國國家債務在短短兩個月內飆增1兆美元，總額首度突破38兆美元。

可口可樂發言人透露 今秋在美部分地區推出蔗糖配方產品

美國福斯經新聞網報導，可口可樂一名發言人向紐約郵報透露，今年秋季將在美國部分地區推出採用蔗糖配方製作、約355毫升玻璃瓶...

抗議川普政策 民主黨參議員墨克利演說逾22小時

俄勒岡州民主黨籍參議員墨克利(Jeff Merkley)從21日直到22日，在聯邦參院發表長達22個小時的馬拉松演說，極...

恐損毀古蹟！川普要建的宴會廳比白宮還大 保護組織喊停

川普總統宣布將耗資2.5億元興建白宮宴會廳後，白宮東翼9月開始拆除。多家媒體報導，消息人士透露，白宮預計將拆除「整個東翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。