美準備展開新一輪對中貿易調查 川習會前夕添變數

美國準備重啟與中國的舊有貿易爭端，就在美國總統川普與中國國家主席習近平預定下週在韓國會面前幾天，情勢再度升溫。

「華爾街日報」報導，熟悉美國貿易代表署（USTR）規劃的人士透露，針對中國政府是否履行2020年川普首個任期簽署的所謂「第一階段貿易協議」（Phase One Deal），USTR正準備展開新一輪調查。

消息人士指出，第一步動作將是向美國產業界和勞工團體徵詢意見，最快可能在明天上午公布。

此舉將重燃美中間一項長期存在的貿易摩擦，並為近幾個月來兩國在關鍵產業關稅與出口管制上再添火花。同時，這也將在兩位領導人10月30日於韓國會晤不到一週前發生，白宮今天已宣布了這項行程。

白宮未回應媒體置評請求，USTR發言人也拒絕評論。

川普與其經濟團隊一再批評中國未履行「第一階段貿易協議」的承諾，並指責拜登政府未能執行這項協議。北京則稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在協議簽署不久後爆發，使得多項條款難以落實。

中國在關稅與貿易爭議持續之際，已將大豆等農產品採購轉向其他來源。川普預計下週會晤習近平時將敦促增購美國農產品，同時討論涉及美國關鍵產業的關稅與出口管制議題，例如稀土等材料。

川習會前重啟對「第一階段貿易協議」的討論，恐激怒中國政府。但熟悉白宮規劃的人士指出，美方選在此時採取行動，是為了向外界展現川普政府不會容忍他與習近平或其他外國領導人簽署協議的違約行為。

新調查將依據「1974年貿易法」第301條（Section301）進行，此條款授權聯邦政府針對他國不公平貿易行為徵收關稅。川普政府於第一任期對中國加徵關稅時，也援引此條款。這次新調查可能導致進一步徵稅，但通常需要數個月才能完成。