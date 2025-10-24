白宮宣布 「川習會」定30日舉行

白宮新聞秘書李維特宣布，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平將於下周四（30日）在亞太經濟合作組織（APEC）峰會議期間會晤，屆時兩人將有機會緩和緊張局勢，並防止全球最大的兩個經濟體再次陷入一觸即發的貿易戰。

川普周四（23日）稍晚談到他將與習近平見面時說：「我認為我們會進行得非常順利，而且每個人都會非常高興。」

此次在南韓舉行的會晤，將是川普今年1月再度入主白宮以來，首次與習近平會面。兩人今年至少通過三次電話，最近一次是在9月。上次「川習會」是在2019年、川普的第一個總統任期時。

川普長期以來一直表示，與習近平直接會談是解決美中之間懸而未決的問題之最佳途徑，這些問題包括關稅、出口限制、農產品採購、芬太尼以及台灣等地緣政治矛盾。

川普定於24日啟程前往亞洲，這趟亞洲行，他還將訪問馬來西亞和日本。

川普一向強調他與習近平有著牢固的關係，但隨著美中這兩個經濟超級大國摩擦不斷加劇，他所謂的友誼將面臨考驗。本月稍早，川普出於對中國大陸加強管制稀土出口限制的憤怒，曾提出取消兩人會面的可能性。

他當時還宣布將從11月起對中國商品額外徵收100%關稅，並對「任何及所有關鍵軟體」實施出口限制。

川普22日表示，他預期與習近平見面將得以解決稀土出口管控紛爭，而他也會獲得北京方面恢復購買美國黃豆的承諾。他還提到，雙方將討論削減核武庫的協議。川普說：「我認為，我們將就一切達成協議。」

美國財政部周四發表聲明指出，財政部長貝森特將隨川普出訪三個亞洲國家，他將在馬來西亞與中國大陸國務院副總理何立峰會晤，討論兩國之間的貿易問題。