黃仁勳等人出手致電 川普暫緩聯邦執法人員進駐舊金山

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達執行長黃仁勳7月23日出席在美國華府舉行的AI峰會，在美國總統川普發表演講時比出手勢。(路透)
美國總統川普23日宣布，他暫緩本周末派聯邦執法人員進駐舊金山；川普說，很多重要人士打電話給他，包括輝達執行長黃仁勳在內，指他們正與舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）協調；川普表示，「我們看看他們做不做得到」。

川普日前接受福斯新聞訪問時說，「我們要前往舊金山，並讓它再度偉大。它會再次偉大。舊金山是一座偉大的城市，但如果繼續這樣下去，它就不會偉大。我們要去舊金山。不同的是，他們想讓我們去舊金山。」

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，川普已派遣超過100名聯邦執法人員，包括來自美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的探員，前往阿拉米達海岸警衛隊基地（Coast Guard Base Alameda），預計接下來會陸續抵達舊金山灣區。

不過川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，聯邦政府原本準備好要派駐聯邦執法人員進駐舊金山，不過很多在舊金山的朋友22日晚間打給他，希望川普能夠暫緩行動；川普說，羅偉也與他通話，並很友善地請求給他機會，看他能否改善情況。

川普指出，雖然他告訴羅偉，聯邦政府可以更快移除罪犯，但川普說，「我們看看你會做得如何」。

川普23日也指出，4、5名重要人士和朋友打給他，包括黃仁勳在內，指他們非常努力與羅偉協調，也有進度，盼川普能夠暫緩行動。

