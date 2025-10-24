美俄領袖峰會取消？白宮：未完全排除 但不能浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯二度會面，不過後來白宮又表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）23日指出，尚未完全排除美俄領袖會面。

李維特說，她認為川普和整個政府仍希望美俄領袖能夠再次見面，但必須確保兩人見面會產生具體、正面的結果，「總統不想要浪費他的時間」。

川普政府近日宣布對俄國兩大石油業者及30多家相關企業實施制裁，這是川普政府為施壓普亭當局結束俄烏戰爭而祭出的首波重大金融懲罰措施。

白宮23日舉行記者會，李維特表示，川普一直表明他會在適當、必要的時機向俄國實施制裁，而22日正是那一天。

李維特說，川普很長的時間都表達他對普亭，以及俄烏兩邊的不解；川普近日看不到俄國採取足夠的行動來推動和平；李維特說，川普想要看到行動，而不是說說而已；李維特也說，川普對俄烏和談進度緩慢感到困惑。

至於美俄領袖是否還會見面？李維特說，還沒有完全排除川普與普亭見面，她認為川普和整個政府仍希望雙方能夠再次見面，但必須確保兩人見面是善加利用總統的時間，會產生具體、正面的結果。李維特說，總統不想浪費他的時間。