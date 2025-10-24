美國債務 飆破38兆美元

在聯邦政府停擺的推波助瀾下，美國國家債務在短短兩個月內飆增1兆美元，總額首度突破38兆美元。

專注財政政策的無黨派非營利組織彼得森基金會執行長彼得森說：「在政府關門期間，債務達到38兆美元，這是國會議員未履行基本財政職責的最新令人不安跡象。」

他並表示，美國債務增加的速度寫下除新冠疫情以外史上最快，目前的國債總額由兩個月前的37兆美元增至38兆美元，增速是2000年以來增速的兩倍，該基金會將債務激增歸因於經濟成本持續上升以及政府關門扯經濟後腿。

政府關門會延遲財政決策並拖累經濟活動，而聯邦各項計畫的暫停與重啟也會使國家債務增加。根據美國管理預算局（OMB）估計，2013年美國政府關門造成的勞工生產力損失高達20億美元。國會預算處（CBO）也說，2018年美國政府停擺時間長達35天，為歷史最久，對經濟造成110億美元的損失，主因是聯邦工作人員的支出減少。

今年9月，彼得森基金會的調查顯示，81%選民認為國債是令人擔憂的問題。經濟學家認為，不斷增加的債務導致美國政府的利息成本上升。該基金會強調，承擔這些債務的成本正在迅速增加。目前，美國國債的利息支出總額約為每年1兆美元，是聯邦預算中成長最快的項目。過去十年，政府的利息支出為4兆美元，預計未來十年這個數字將飆升至14兆美元。彼得森並表示，這些資金「排擠我們未來重要的公共和私人投資」。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利說，美國債務上升可能也會削弱投資人對經濟的信心。信評機構穆迪5月將美國主權債信評等從最高的Aaa下調至Aa1，反映投資人對美國政府不斷增加的債務感到擔憂。另兩家評等公司標準普爾和惠譽更早之前就調降了美國信評。