美國副總統：川普反對以色列併吞約旦河西岸

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，在川普總統反對的情況下，以色列併吞約旦河西岸（West Bank）這件事「不會發生」。他並形容以色列國會議員為此推動的法案是一場愚蠢的「政治作秀」。

路透社報導，以色列國會昨天初步通過一項法案，將以色列法律延伸至占領下的約旦河西岸—這相當於正式併吞約旦河西岸，該地是以軍在1967年中東戰爭中所占領。

范斯在回答記者提問時表示：「如果這是一場政治作秀，那是非常愚蠢的一場秀，我個人對此感到有些被冒犯。」

范斯是在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出警告之後發表此言。盧比歐指出，若推動併吞約旦河西岸—巴勒斯坦人尋求建立獨立國家的核心領土之一—可能會危及川普政府促成的加薩（Gaza）和平計畫。該計畫目前僅勉強維持脆弱的停火。

范斯在為鞏固加薩停火而訪問以色列期間強調：「約旦河西岸不會被以色列併吞。川普總統的政策是，約旦河西岸不會被併吞，這將始終是我們的政策立場。」