美國制裁俄羅斯兩大油企 莫斯科當局稱不受影響
俄羅斯外交部今天聲稱，美國對於俄國石油業祭出的新制裁措施，可能會損害結束烏克蘭戰爭的外交努力，而且俄國已經對這些制裁產生出「強大免疫力」。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布要向俄羅斯兩大石油企業實施新制裁，並抱怨他跟俄國總統普丁（Vladimir Putin）的和平談判「沒有進展」。
但川普提到，他希望對俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）祭出「強大制裁」只是暫時的舉措。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續3年多，川普最近幾個月來一直暫緩向俄國施加更多制裁，但在他和普丁預定於匈牙利首都布達佩斯舉行新一輪峰會的計畫破局後，川普已失去耐性。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在每週例行記者會表示，「我們認為這項舉措完全適得其反」。
她還說道：「我國已經對西方的限制措施產生強大免疫力，並會繼續充滿信心地開發經濟潛力，其中包括能源潛力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言