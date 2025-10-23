可口可樂發言人透露 今秋在美部分地區推出蔗糖配方產品

美國福斯經新聞網報導，可口可樂一名發言人向紐約郵報透露，今年秋季將在美國部分地區推出採用蔗糖配方製作、約355毫升玻璃瓶裝可口可樂。發言人說，「這提供消費者一個經典且永恆的方式，享用以美國蔗糖製成的原味可口可樂」。

可口可樂公司財務長墨菲（John Murphy）21日告訴彭博社，這項產品將逐步推出。他說：「我們將慎重推出這項產品。因為美國蔗糖產量有限。」

不過，可口可樂沒有回應福斯財經新聞網的置評請求。

可口可樂在美國飲料中使用高果糖玉米糖漿（HFCS），這種甜味劑長期以來一直受到衛生部長小羅勃甘迺迪、以及其「讓美國再次健康」運動批評。

美國總統川普川普7月16日聲稱，可口可樂同意在美國銷售的可樂中使用蔗糖。可口可樂幾天後也表示，計畫於今秋推出以美國蔗糖製作的新款可樂產品，作為對川普的回應。