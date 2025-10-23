聽新聞
0:00 / 0:00
可口可樂發言人透露 今秋在美部分地區推出蔗糖配方產品
美國福斯經新聞網報導，可口可樂一名發言人向紐約郵報透露，今年秋季將在美國部分地區推出採用蔗糖配方製作、約355毫升玻璃瓶裝可口可樂。發言人說，「這提供消費者一個經典且永恆的方式，享用以美國蔗糖製成的原味可口可樂」。
可口可樂公司財務長墨菲（John Murphy）21日告訴彭博社，這項產品將逐步推出。他說：「我們將慎重推出這項產品。因為美國蔗糖產量有限。」
不過，可口可樂沒有回應福斯財經新聞網的置評請求。
可口可樂在美國飲料中使用高果糖玉米糖漿（HFCS），這種甜味劑長期以來一直受到衛生部長小羅勃甘迺迪、以及其「讓美國再次健康」運動批評。
美國總統川普川普7月16日聲稱，可口可樂同意在美國銷售的可樂中使用蔗糖。可口可樂幾天後也表示，計畫於今秋推出以美國蔗糖製作的新款可樂產品，作為對川普的回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言