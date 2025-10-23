美軍攻擊疑似運毒船釀5死　川普與哥國總統互槓

美國宣布在太平洋攻擊疑似運毒船隻造成5死後，美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓今天隔空激烈言詞交鋒，川普痛批裴卓是「惡棍」，裴卓則表示會採取法律行動。

川普還稱裴卓（Gustavo Petro）是個正帶領國家走向毀滅的毒販，促使左翼的裴卓矢言：「我會聘請美國律師在法律上為我自己辯護。」

川普也表示，已切斷對波哥大當局的關鍵軍事援助，並警告對美軍攻擊行動多所批評的裴卓「小心點」，而美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則稱裴卓是個「瘋子」。

與此同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布在太平洋發動了兩波攻擊，一次在今天，另一次在前一天；他在社群媒體貼文發布船隻被火焰吞噬的畫面。

赫格塞斯寫道：「正如蓋達組織（Al-Qaeda）曾對我們本土發動戰爭，這些販毒集團也正對我們的邊境與人民發動戰爭。這裡不會有庇護或是寬恕，只會有正義。」

赫格塞斯指出，這幾波攻擊發生在國際水域。根據美方數據，這使得美國類似的攻擊總數達到至少9次，共造成37人喪生。

美國並未披露遭鎖定的8艘船及1艘半潛船的來源地，不過其中若干船隻是在委內瑞拉外海附近被摧毀。

死者家屬告訴法新社，至少有一艘船來自千里達及托巴哥，另一艘來自哥倫比亞。

華府已部署匿蹤戰機與海軍艦艇投入所謂的反毒行動，但尚未公布證據證明攻擊目標就是毒品走私販。

五角大廈曾向國會表示，美國正與拉丁美洲販毒集團處於「武裝衝突」狀態，將他們列為恐怖組織，並將涉嫌走私者形容為「非法戰鬥人員」。

專家指出，就算目標是經確認過的毒販，這種草率處決仍屬非法。

區域緊張情勢已然加劇，哥倫比亞已召回駐華府大使，而委內瑞拉則指控美國密謀推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。馬杜洛今天表示，委國擁有5000枚俄製人攜式地對空飛彈以反制美軍。

哥倫比亞大使賈西亞-潘尼亞（Daniel Garcia-Pena）被召回波哥大進行磋商後告訴法新社：「無論在任何情況下，這種毫無根據的威脅與指控都是不合理的。」