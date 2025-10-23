傳川普政府擬入股！一票量子運算公司搶爭取千萬聯邦資金

多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府正擴大插手被視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯示華盛頓對量子運算領域釋出重大支持訊號。

美國媒體引述知情人士說法報導，IonQ、Rigetti Computing與D-Wave Quantum等家量子運算公司正討論讓政府成為股東，以便達成協議，獲得專門投入前景光明科技公司的資金。Quantum Computing與Atom Computing等其他量子運算公司也在考慮類似安排。

一些知情人士指出，這些公司正討論從華盛頓獲得每家至少1,000萬美元的資金。

這些協商是川普政府近期成為企業股東的最新例子。美國總統川普與商務部長盧特尼克表示，既然納稅人的錢提供了資金支持與認可，政府就應該分享企業未來的成長收益。

量子電腦被視為下一代關鍵科技，因為可在短時間內完成現今電腦需耗費極長時間的運算，有助於發掘新的藥物、材料與化學，並提升各行各業的效率。

今年來，量子運算概念股股價大漲，儘管近期略有回落，但Rigetti累計漲幅仍達80%、D-Wave超過183%。此外，從Google、IBM到微軟等大公司，以及中國大陸都在積極投入量子運算領域。

Quantum Computing執行長黃宇平表示，政府有意在量子產業持股的做法令人振奮；Rigetti發言人說，公司持續與政府接洽資金機會；D-Wave政府關係部門主管施瓦茲表示，公司希望銷售能解決政府艱難問題的系統，同時為投資帶來回報。Atom Computing與IonQ則不願置評。