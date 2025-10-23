快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

傳川普政府擬入股！一票量子運算公司搶爭取千萬聯邦資金

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。圖／取自網路
多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。圖／取自網路

多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府正擴大插手被視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯示華盛頓對量子運算領域釋出重大支持訊號。

美國媒體引述知情人士說法報導，IonQ、Rigetti Computing與D-Wave Quantum等家量子運算公司正討論讓政府成為股東，以便達成協議，獲得專門投入前景光明科技公司的資金。Quantum Computing與Atom Computing等其他量子運算公司也在考慮類似安排。

一些知情人士指出，這些公司正討論從華盛頓獲得每家至少1,000萬美元的資金。

這些協商是川普政府近期成為企業股東的最新例子。美國總統川普與商務部長盧特尼克表示，既然納稅人的錢提供了資金支持與認可，政府就應該分享企業未來的成長收益。

量子電腦被視為下一代關鍵科技，因為可在短時間內完成現今電腦需耗費極長時間的運算，有助於發掘新的藥物、材料與化學，並提升各行各業的效率。

今年來，量子運算概念股股價大漲，儘管近期略有回落，但Rigetti累計漲幅仍達80%、D-Wave超過183%。此外，從Google、IBM到微軟等大公司，以及中國大陸都在積極投入量子運算領域。

Quantum Computing執行長黃宇平表示，政府有意在量子產業持股的做法令人振奮；Rigetti發言人說，公司持續與政府接洽資金機會；D-Wave政府關係部門主管施瓦茲表示，公司希望銷售能解決政府艱難問題的系統，同時為投資帶來回報。Atom Computing與IonQ則不願置評。

美國 川普 華盛頓

延伸閱讀

影／拒向烏克蘭提供戰斧飛彈 川普：學會要一年「不會教別人」

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

川普對中國出「軟體戰」！擬限制美國軟體出口 網酸：TACO劇本又來了

雙普會取消！川普稱現在不是時候 美財政部加碼對俄石油開鍘

相關新聞

傳川普政府擬入股！一票量子運算公司搶爭取千萬聯邦資金

多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府正擴大插手被視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯示...

紐約市長選舉第2場辯論　曼達尼若當選衝擊美政壇

紐約市將在下月4日選出新市長，民調持續大幅領先的民主黨候選人曼達尼，今天與另2位候選人舉行第2場電視辯論。由於當選機會極...

特斯拉財報／上季獲利驟減31% 營運支出遽增、關稅衝擊 盤後跌逾3%

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利下滑幅度超出預期，反映成本遽增，削弱了營收創同季新高帶來的好處。特斯拉股價在周三（...

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

美國總統川普日前表示，他認為川習會會討論到台灣議題，前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）撰文表示，預期...

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

還在怕寶寶吃花生會過敏嗎？美國研究團隊分析超過12萬名孩童健康紀錄，發現自從官方建議「嬰兒提早接觸花生」後，兒童花生過敏率驟降43%，估計已有超過5萬名孩子因此避免了終生過敏。

女性每天用這類產品要小心 研究曝：胰臟癌風險恐飆升

長期以來被視為美髮聖品的「化學離子燙」與「柔順劑」，如今再度被點名與癌症風險有關。美國埃默里大學（Emory University）最新研究發現，經常使用化學拉直產品的女性，罹患多種癌症的風險明顯上升，其中胰臟癌風險更高出166%，甲狀腺癌與非霍奇金氏淋巴瘤的風險也分別增加71%與62%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。