紐約市長選舉第2場辯論　曼達尼若當選衝擊美政壇

紐約市將在下月4日選出新市長，民調持續大幅領先的民主黨候選人曼達尼，今天與另2位候選人舉行第2場電視辯論。由於當選機會極高的曼達尼立場屬強烈左派，包括民主黨建制派與紐約市富人階層都準備應對選舉結果。

近期多項民調顯示，34歲的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）10月民調支持率已接近甚至超過5成，遠遠拋離前紐約州長、獨立參選的古莫（AndrewCuomo）與共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），選戰已成紐約市的「階級之爭」。

紐約為典型的民主黨票區，保守派人士選前持續呼籲斯里瓦退選，選票移至古莫，不過他堅持參選到底。由於落後的兩人民調支持度總合僅接近甚至低於曼達尼，曼達尼競選政見包括富人增稅與房租凍漲等，媒體報導紐約市已出現高資產者遷出與出售房產的現象。

總統川普（Donald Trump）仍是第2場電視辯論中焦點，猶如隱形參選者。紐約的高房價、物價、治安、教育、社宅等仍是辯論交鋒議題。

穩居選情上風的曼達尼向選民陳述選後人事安排與施政，他抨擊古莫是無計可施的人，只在乎政治權力，失去自己，成了川普的魁儡，要如何回應13名女性指控他任州長期間長期性騷擾。

曼達尼支持巴勒斯坦的立場引起古莫與斯里瓦的抨擊，認為他煽動仇恨猶太的火焰。曼達尼回應，他已承諾將代表紐約猶太社群，增加打擊族裔仇恨的經費，並批評兩人扭曲他的觀點，因為他可能成為紐約首位穆斯林市長。

美國政壇與紐約市都在等待選舉結果對兩黨政治與紐約市政的衝擊，民主黨陣營除了無黨籍自由派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與紐約選出的民主黨進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等支持曼達尼外，未見黨內要員公開表態。

紐約市長選舉投票將於10月25日至11月2日提前舉行，投票日為11月4日。