紐約市長選舉第2場辯論　曼達尼若當選衝擊美政壇

中央社／ 紐約22日專電
紐約市長民主黨候選人曼達尼。(路透)
紐約市長民主黨候選人曼達尼。(路透)

紐約市將在下月4日選出新市長，民調持續大幅領先的民主黨候選人曼達尼，今天與另2位候選人舉行第2場電視辯論。由於當選機會極高的曼達尼立場屬強烈左派，包括民主黨建制派與紐約市富人階層都準備應對選舉結果。

近期多項民調顯示，34歲的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）10月民調支持率已接近甚至超過5成，遠遠拋離前紐約州長、獨立參選的古莫（AndrewCuomo）與共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），選戰已成紐約市的「階級之爭」。

紐約為典型的民主黨票區，保守派人士選前持續呼籲斯里瓦退選，選票移至古莫，不過他堅持參選到底。由於落後的兩人民調支持度總合僅接近甚至低於曼達尼，曼達尼競選政見包括富人增稅與房租凍漲等，媒體報導紐約市已出現高資產者遷出與出售房產的現象。

總統川普（Donald Trump）仍是第2場電視辯論中焦點，猶如隱形參選者。紐約的高房價、物價、治安、教育、社宅等仍是辯論交鋒議題。

穩居選情上風的曼達尼向選民陳述選後人事安排與施政，他抨擊古莫是無計可施的人，只在乎政治權力，失去自己，成了川普的魁儡，要如何回應13名女性指控他任州長期間長期性騷擾。

曼達尼支持巴勒斯坦的立場引起古莫與斯里瓦的抨擊，認為他煽動仇恨猶太的火焰。曼達尼回應，他已承諾將代表紐約猶太社群，增加打擊族裔仇恨的經費，並批評兩人扭曲他的觀點，因為他可能成為紐約首位穆斯林市長。

美國政壇與紐約市都在等待選舉結果對兩黨政治與紐約市政的衝擊，民主黨陣營除了無黨籍自由派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與紐約選出的民主黨進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等支持曼達尼外，未見黨內要員公開表態。

紐約市長選舉投票將於10月25日至11月2日提前舉行，投票日為11月4日。

紐約 民主黨 眾議員

「海外華文媒體報導大獎」揭曉 世界日報紐約社獲2獎

與小帥哥雅各艾洛迪在紐約共度週末！卡地亞與金獎導演揭LOVE全新篇章

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

7戰7勝寫下台東政壇傳奇 前縣議員黃瑞華病逝

相關新聞

傳川普政府擬入股！一票量子運算公司搶爭取千萬聯邦資金

多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府正擴大插手被視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯示...

特斯拉財報／上季獲利驟減31% 營運支出遽增、關稅衝擊 盤後跌逾3%

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利下滑幅度超出預期，反映成本遽增，削弱了營收創同季新高帶來的好處。特斯拉股價在周三（...

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

美國總統川普日前表示，他認為川習會會討論到台灣議題，前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）撰文表示，預期...

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

還在怕寶寶吃花生會過敏嗎？美國研究團隊分析超過12萬名孩童健康紀錄，發現自從官方建議「嬰兒提早接觸花生」後，兒童花生過敏率驟降43%，估計已有超過5萬名孩子因此避免了終生過敏。

女性每天用這類產品要小心 研究曝：胰臟癌風險恐飆升

長期以來被視為美髮聖品的「化學離子燙」與「柔順劑」，如今再度被點名與癌症風險有關。美國埃默里大學（Emory University）最新研究發現，經常使用化學拉直產品的女性，罹患多種癌症的風險明顯上升，其中胰臟癌風險更高出166%，甲狀腺癌與非霍奇金氏淋巴瘤的風險也分別增加71%與62%。

